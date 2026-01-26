Un hombre de 40 años está en estado crítico tras un violento ataque a balazos en barrio Loyola

Por Santotomealdía



Un hombre de 40 años permanece en estado crítico luego de ser víctima de un violento ataque a balazos en barrio Loyola, ocurrido este domingo por la noche en inmediaciones de calle Arenales al 2300. El episodio se registró poco después de las 21.30 y motivó un importante despliegue policial y sanitario.

Según la información recabada, la policía tomó conocimiento del hecho a través de un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima con abundante pérdida de sangre, por lo que solicitaron de inmediato una ambulancia y comenzaron a realizar maniobras de urgencia para contener la hemorragia.

El hombre fue identificado como Leonardo Gastón F., de 40 años, quien presentaba múltiples impactos de bala: dos en la cabeza, tres en la zona pélvica y dos en el brazo izquierdo. Dos de los proyectiles impactaron detrás de la oreja izquierda, mientras que otros atravesaron la región de la pelvis.

Tras la llegada del servicio de emergencias, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Cullen, donde ingresó directamente al quirófano. Allí fue intervenido quirúrgicamente para ser estabilizado y posteriormente quedó internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica.

Mientras el herido era asistido, la escena del ataque quedó bajo custodia policial. En el lugar, los peritos levantaron varias vainas servidas calibre 9 milímetros, un elemento que refuerza la hipótesis de un ataque armado directo y de extrema violencia.

De acuerdo a un fragmento textual de un reporte policial al que accedió nuestro medio, se indicó: “Arribados al lugar se observa un masculino sentado en la vereda de la vivienda ubicada en Arenales 2300 con mucha pérdida de sangre. Por lo que vía frecuencia radial se solicita una unidad sanitaria en rojo. Se le realizan los primeros auxilios tratando de frenar el sangrado, siendo estos un impacto de arma de fuego”.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas y la investigación continúa para intentar determinar las circunstancias y los responsables del ataque.