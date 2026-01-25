Imputarán a la madre de la adolescente detenida por el crimen de Jeremías Monzón

Por Santotomealdía



La investigación por el crimen de Jeremías Monzón sigue sumando capítulos. Esta semana, la Justicia llevará adelante la audiencia imputativa contra la madre de la adolescente de 16 años que ya se encuentra detenida como una de las principales sospechosas del homicidio. Así lo confirmó Diego Martini, abogado de la familia de la víctima, quien aseguró que la audiencia podría concretarse entre el lunes y el martes.

El abogado explicó que fue el propio fiscal Francisco Cecchini quien se comunicó con la querella tras la detención, ocurrida el viernes pasado, y expresó su convicción respecto a la presunta responsabilidad penal de la mujer. “El fiscal se comunicó con nosotros después del mediodía del viernes y nos comunicó que había detenido a la mamá de la menor. Él entiende que hay responsabilidad penal de ella”, relató Martini.

En cuanto al posible grado de participación de la nueva sospechosa, el letrado evitó adelantar una calificación concreta: “No quiero adelantar nada porque ya va a estar la audiencia de la imputación y ahí se le va a decir, digamos, en qué grado de responsabilidad penal cabe en este proceso”, señaló en declaraciones a Aire de Santa Fe.

Desde la Fiscalía indicaron que la investigación continúa en curso y que se mantiene abierta la hipótesis de que haya más personas implicadas, tanto mayores como menores de edad, en la planificación y ejecución del crimen que conmocionó profundamente a nuestra ciudad.

Las próximas jornadas serán decisivas para el rumbo de la causa, que ya cuenta con una adolescente detenida y dos menores de 14 años identificados, aunque no privados de su libertad debido a su edad. Ahora, el foco se dirige también al entorno de la joven, con el objetivo de reconstruir por completo lo sucedido el pasado 5 de diciembre, cuando Jeremías fue asesinado tras ser citado a un predio ubicado frente al estadio de Colón, y su cuerpo hallado luego en cercanías del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe.