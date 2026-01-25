Recibió tres disparos y está internado en el Cullen tras un violento hecho en Villa Adelina Este

Por Santotomealdía



Un hombre de 31 años fue atendidoen el Hospital Cullen de Santa Fe tras recibir tres disparos de arma de fuego en un hecho ocurrido durante la madrugada de este domingo en barrio Villa Adelina Este, en nuestra ciudad. Según las primeras informaciones, se trataría de un presunto intento de robo, aunque no se conocen mayores detalles sobre lo sucedido.

El violento episodio tuvo lugar en la zona de Chapeaurouge y Falucho, desde donde la víctima fue trasladada al centro de salud minutos antes de las 6 de la mañana. La Policía intervino en el caso y se encuentra trabajando para individualizar a los agresores y reunir pruebas que permitan avanzar en la investigación.

De acuerdo con el parte médico, el hombre presentaba tres heridas de arma de fuego: una en la pierna izquierda, otra en la zona abdominal y una tercera en la espalda. Al ingresar al hospital, el paciente manifestó que los disparos ocurrieron durante el intento de robo de su teléfono celular y señaló que lo seguía un hombre en una moto 110 de color blanco.

Por el momento, la víctima permanece en observación en el Hospital Cullen.