Una multitud acompañó el pedido de justicia por Jeremías y reclamó cambios en el régimen penal juvenil

Por Santotomealdía



Una movilización de gran convocatoria se vivió esta tarde en Plaza Libertad, donde una multitud de vecinos se reunió para acompañar a la familia de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado hace poco más de un mes. La jornada incluyó una marcha por calle Centenario por Avenida 7 de Marzo hasta el accso al Puente Carretero, en un clima de dolor, unidad y firmeza colectiva.

El reclamo se consolidó en torno a un objetivo claro: impulsar la Ley Jeremías, una propuesta que busca modificar el régimen penal juvenil y abrir un debate más profundo sobre la responsabilidad penal de los menores de edad.

“Esto lo estamos haciendo por ustedes, por sus hijos”, expresó Romina Monzón, madre de Jeremías, en uno de los mensajes más potentes que guían esta lucha. “Sentimos que todo el pueblo nos está acompañando y nos sentimos muy abrazados de esta manera. La participación que hay, incluso desde otras provincias, es increíble”, agregó.

Romina remarcó que el propósito central de la iniciativa es hacia adelante: “Necesitan entender que la situación judicial de los asesinos de Jere no va a cambiar por esta ley. Esto es para que otra familia no tenga que pasar por lo mismo”.

En su testimonio, también expresó con crudeza las fallas del sistema: “Tuve que lidiar con la perversión con la que actuaron y con leyes que acompañan esa perversión. Ver cómo se iban sin siquiera tener antecedentes penales es terrible”, relató. Y agregó: “No pude reconocer a mi hijo en la morgue. La persona que criaste, a quien le viste la cara todos los días durante quince años, no la podés reconocer”.

Vecinos y vecinas de nuestra ciudad marcharon en apoyo a la familia de Jeremías y por la modificación del régimen penal juvenil. (Crédito: STD)

Por su parte, Virginia Monzón, tía del joven asesinado, subrayó que el debate excede cualquier posicionamiento ideológico y puso el foco en la ineficiencia del Estado. “Nos pusimos a estudiar el Código Penal y el Código Procesal Juvenil. ¿Y con qué nos encontramos? Con nada. Todos los derechos y garantías son para los delincuentes. No hay absolutamente nada para las familias”, denunció.

También advirtió que el caso de Jeremías no es una excepción. “Estamos haciendo una georreferenciación de casos a nivel nacional, donde las familias reciben siempre la misma respuesta: no hay nada que se pueda hacer”, explicó. Y agregó que muchos docentes se comunican para contar que son amenazados por alumnos menores de edad, y tampoco tienen respaldo del sistema.

“Estamos siendo víctimas de un sistema que dejó de lado a la sociedad. Esta discusión es jurídica, institucional, educativa y también de valores”, concluyó Virginia, en uno de los tramos más contundentes de su intervención.

Finalmente, la familia recordó que sigue activa la campaña nacional de recolección de firmas para respaldar el proyecto de ley. A través del perfil de Instagram @leyjeremiasmonzon, se puede acceder a formularios, sumar puntos de recolección, y cargar casos similares ocurridos en otras partes del país.