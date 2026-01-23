Alpine dio a conocer su nuevo auto para la F1 2026 con Colapinto como piloto titular

Alpine presentó oficialmente la decoración de su monoplaza A526, con el que competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1, marcada por un profundo cambio en el reglamento técnico. El lanzamiento se realizó en Barcelona, donde la escudería mostró el diseño que utilizarán el argentino Franco Colapinto y Pierre Gasly.

El nuevo livery mantiene el azul como color predominante, combinado con detalles en rosa, en línea con los últimos modelos del equipo francés. Tras la presentación, Alpine difundió imágenes del auto en sus redes sociales y confirmó que ya tuvo su primera prueba en pista durante una sesión privada en Silverstone.

Flavio Briatore, líder del equipo, destacó que el cambio de reglamento representa una oportunidad para ser más competitivos y valoró el trabajo realizado junto a Mercedes-AMG, que desde esta temporada provee el motor y la caja de cambios. “Es una hoja en blanco que nos entusiasma”, señaló.

Colapinto, que afrontará su primera temporada completa como piloto titular, expresó su entusiasmo por haber podido realizar una pretemporada desde el inicio. “Me siento parte del proyecto y muy motivado para aprender y crecer carrera tras carrera”, afirmó el argentino de 22 años.

Gasly, por su parte, remarcó que se trata del mayor cambio técnico que enfrentó en su carrera y llamó a mantener cautela en las primeras fechas, mientras el equipo continúa desarrollando el auto y entendiendo su rendimiento en pista.

Tras la presentación, Alpine permanecerá en Barcelona para disputar los primeros ensayos oficiales de pretemporada, antes de los test en Bahréin. El campeonato comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, en un año clave para el equipo, que apostó fuerte al nuevo reglamento con la expectativa de dejar los últimos puestos y pelear por mejores resultados.

