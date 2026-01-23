Debut con empate para Unión: igualó sin goles ante Platense en el 15 de Abril

Unión y Platense igualaron sin goles este jueves en el Estadio 15 de Abril, en un partido que marcó el arranque del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro fue parejo, con pocas situaciones de peligro y evidenció la falta de rodaje de ambos equipos tras el receso veraniego.

Desde el arranque, el conjunto dirigido por Leonardo Madelón mostró dificultades para asentarse en el campo, y fue clave el arquero Matías Mansilla, quien tuvo dos intervenciones determinantes en los primeros minutos para mantener el arco en cero. Fue su debut oficial con la camiseta rojiblanca, en reemplazo de Tagliamonte.

Con el correr de los minutos, Unión logró equilibrar el desarrollo, pero sin generar situaciones claras. La más destacada en la primera parte fue una llegada de Mateo Del Blanco, tras una buena acción de Fragapane, que terminó con un remate desviado. En el otro área, Platense también mostró limitaciones en la definición y no logró inquietar con seriedad a Mansilla en el resto del primer tiempo.

En el complemento, el Calamar volvió a mostrar mayor concentración en el inicio. Sin embargo, fue Unión quien tuvo la chance más clara: Fragapane recibió solo dentro del área, pero desperdició la oportunidad con un remate defectuoso. A partir de allí, el partido cayó en un pozo, con muchas imprecisiones y escaso volumen de juego.

Madelón intentó renovar energías con variantes ofensivas: ingresaron Palavecino, Estigarribia y el juvenil Misael Aguirre, quien sumó sus primeros minutos como profesional. También tuvo minutos Bruno Pittón, en su regreso oficial al club.

En los minutos finales, Palavecino tuvo la última jugada clara, pero su remate se fue por encima del travesaño. El empate fue justo en un partido que dejó poco para destacar y mucho por mejorar.

Ahora, Unión se prepara para su próxima presentación: visitará a Lanús el jueves 29 de enero a las 19.15, en el sur del Gran Buenos Aires.