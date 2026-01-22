Crimen de Jeremías: convocan a una nueva marcha y juntan firmas para bajar la edad de imputabilidad

Por Santotomealdía

Este viernes 23 de enero, nuestra ciudad volverá a ser escenario de una movilización para mantener vigente el pedido de justicia por Jeremías Monzón. Familiares, amigos y vecinos del adolescente asesinado convocan a una marcha que se realizará desde las 19.30 en Plaza Libertad, donde también se llevará adelante una junta de firmas para adherir al impulso de un proyecto de ley de reforma del régimen penal juvenil.

La convocatoria surge como una nueva expresión del reclamo que desde hace varias semanas sostiene la familia de Jeremías, joven santotomesino cuyo crimen generó una profunda conmoción en la comunidad.

Desde la organización señalaron que la movilización tiene un fuerte carácter comunitario y está dirigida a toda la ciudadanía de Santo Tomé. “Nos volvemos a encontrar para pedir justicia y para transformar el dolor en acción”, expresaron en el llamado a participar, que comenzó a difundirse a través de redes sociales.

Un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad

En el marco de la movilización, se juntarán firmas para respaldar el proyecto denominado Ley Jeremías, una iniciativa ciudadana que propone modificaciones al régimen penal juvenil vigente en la Argentina y que será presentada ante el Congreso de la Nación en febrero.

El proyecto plantea la baja de la edad de imputabilidad para menores que cometan delitos graves, como homicidios, violaciones y robos armados. También impulsa el agravamiento de las penas y su cumplimiento efectivo en institutos especializados, con intervención judicial y garantías procesales.

Desde el espacio que impulsa la propuesta sostienen que la legislación actual “resulta insuficiente para proteger a las víctimas y prevenir la reiteración delictiva”, y que en casos de extrema gravedad se generan situaciones de impunidad que profundizan el dolor de las familias afectadas.

La campaña de firmas se realiza tanto de manera presencial como a través de planillas descargables, que pueden ser completadas por personas mayores de 18 años y luego entregadas a los organizadores para su presentación formal.

Un mapa de casos para visibilizar la problemática

Además del proyecto legislativo, la iniciativa Ley Jeremías incluye un mapeo digital de casos de crímenes cometidos por menores de edad en la provincia de Santa Fe y en distintos puntos del país.

A través de la plataforma web del proyecto, se registran hechos ocurridos en los últimos años, con información básica sobre las víctimas, el lugar y el contexto de cada caso. El objetivo, según explican desde la organización, es visibilizar situaciones que consideran poco conocidas o insuficientemente abordadas por el sistema judicial.

El sitio también habilita un espacio para que familiares de víctimas puedan sumar testimonios y aportar datos de otros casos, con la intención de construir un registro colectivo y evitar que los hechos “queden en el olvido”.

Desde la convocatoria remarcaron que tanto la marcha como el mapeo buscan generar conciencia social y abrir el debate sobre el régimen penal juvenil, en un contexto de creciente preocupación por la violencia y la seguridad.