Presentaron la maratón Santa Fe-Coronda y comenzó la cuenta regresiva a su 48ª edición

La 48ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda fue presentada este jueves en la ciudad de Santa Fe. La tradicional competencia de aguas abiertas se disputará el domingo 1° de febrero y formará parte del calendario de la Copa Santa Fe 2026.

El acto se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por autoridades provinciales, municipales y referentes del ámbito deportivo. A 65 años de su primera edición, la prueba vuelve a ocupar un lugar destacado dentro del calendario nacional e internacional de la natación de larga distancia y, como es habitual, centrará la atención del público santotomesino cuando los competidores desanden el trayecto local por aguas del río Salado.

Durante la presentación, Pullaro remarcó el valor simbólico y social del evento y sostuvo que la Maratón “está en la identidad de los santafesinos y de todos quienes viven el río”. En ese sentido, explicó que la decisión de sostener la competencia responde a una política de continuidad: “No podíamos dejar de llevarla adelante y hacer los aportes necesarios como Gobierno de la provincia para poder volver a tenerla”.

El mandatario también destacó el rol del deporte dentro de la agenda pública provincial y afirmó que “para nosotros el deporte es una política pública, porque creemos en los valores que se transmiten a través de las distintas prácticas deportivas”. En esa línea, agregó que la provincia atraviesa una etapa en la que busca fortalecer la convivencia social: “Santa Fe sufrió mucho la violencia y la inseguridad. Haber recuperado parte de esa paz nos permite mostrar lo mejor que tiene la provincia, y ahí también están las disciplinas deportivas”.

Pullaro señaló además que el Gobierno provincial impulsa distintos programas vinculados al deporte, tanto a nivel competitivo como recreativo, y mencionó el fortalecimiento de la Copa Santa Fe como uno de los ejes de esa estrategia. También hizo referencia a los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán en septiembre del próximo año y tendrán a la provincia como una de sus sedes principales.

La Copa Santa Fe estará en juego en esta nueva edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda. (Foto: GSF)

Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, calificó a la Maratón como “una verdadera fiesta” y subrayó su importancia como evento representativo de la provincia. En tanto, el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, destacó el acompañamiento institucional a la competencia y recordó que la decisión de retomar la prueba se tomó a fines de 2024.

Desde el ámbito local, el intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, invitó a la comunidad y a los visitantes a acercarse a la ciudad para presenciar la competencia, y aseguró que Coronda se encuentra preparada para recibir el evento. A su turno, representantes del Comité Organizador y de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda valoraron el respaldo provincial y remarcaron el impacto deportivo y social de la prueba.

La edición 2026 contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras, en ramas masculina y femenina, provenientes de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que refuerza el carácter internacional de una de las competencias de aguas abiertas más tradicionales del país.

Del acto participaron también el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la diputada provincial Clara García; el senador provincial por el departamento La Capital, Julio Garibaldi; el secretario de Deportes, Fernando Maletti; además de autoridades provinciales y municipales, representantes de Prefectura Naval Argentina, de la Federación Santafesina de Natación, nadadores y exnadadores.