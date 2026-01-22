Prematuro final del camino para Báez en el Abierto de Australia

Sebastián Báez no logró extender su buen inicio de temporada en el Australian Open y quedó eliminado en la segunda ronda. El tenista argentino, ubicado en el puesto 36 del ranking mundial, cayó ante el italiano Luciano Darderi por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3, luego de 2 horas y 28 minutos de juego en Melbourne.

El encuentro fue irregular y con pasajes de dominio repartidos. Báez comenzó mejor, pero Darderi reaccionó con una seguidilla de games que le permitió quedarse con el primer set, aprovechando las dificultades del argentino con su segundo saque. En el segundo parcial, el bonaerense ajustó su juego, se mostró más agresivo y emparejó el trámite con claridad.

Sin embargo, en los dos últimos sets reaparecieron los problemas con el servicio y el desgaste físico empezó a notarse, especialmente tras el exigente debut a cinco sets. Darderi fue más sólido en los momentos clave, quebró en el tercer y cuarto parcial y cerró el partido con autoridad para avanzar a la tercera ronda, donde enfrentará al ruso Karen Khachanov.

Para Báez, la derrota marcó su tercera caída ante el italiano, aunque la primera sobre superficie dura. El argentino había llegado a Melbourne con un balance muy positivo en 2026, incluyendo una final en Auckland, pero no pudo repetir sus mejores actuaciones en torneos de Grand Slam.

Con su eliminación, el tenis argentino mantiene a dos representantes en la tercera ronda del Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo, que enfrentará a Andrey Rublev, y Tomás Martín Etcheverry, quien se medirá ante Alexander Bublik.