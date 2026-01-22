Sábado 24 de enero de 2026

Los Gladiadores golearon a Uruguay y clasificaron al Mundial de Handball 2027

La Selección argentina de handball se impuso por 35 a 18, logró su tercer triunfo en el Sur y Centroamericano y aseguró su lugar en Alemania 2027.

Los Gladiadores, la selección nacional masculina de handball, ya están en el próximo mundial.

La Selección argentina masculina de handball logró una victoria contundente ante Uruguay por 35 a 18, sumó su tercer triunfo consecutivo en el Campeonato Sur y Centroamericano de Asunción y aseguró su clasificación al Mundial de Alemania 2027.

El equipo dirigido por Rodolfo Jung dominó el encuentro a lo largo de los 60 minutos. Aunque el primer tiempo fue equilibrado, Argentina logró sacar diferencia antes del descanso y la amplió con autoridad en el complemento, apoyada en una defensa sólida y una ofensiva eficaz.

Con este resultado, Los Gladiadores se quedaron con una de las cuatro plazas disponibles para el Mundial y disputarán su 16° campeonato del mundo consecutivo, una racha que comenzó en 1997.

El seleccionado argentino, que venía de vencer a Perú y al local Paraguay, lidera el torneo con puntaje ideal. En el triunfo ante Uruguay se destacaron Nicolás Bono y Ramiro Martínez, ambos con seis goles.

La próxima presentación será este viernes 23 de enero a las 18, cuando Argentina enfrente a Chile por la cuarta fecha del certamen. Los partidos se transmiten por Fox Sports y el canal de YouTube de la Coscabal.

