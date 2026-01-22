Con ilusiones renovadas, Unión inicia el torneo Apertura ante Platense

Unión pone primera en la temporada 2026 este jueves por la noche, cuando reciba a Platense en el estadio 15 de Abril, en el marco de la fecha inicial del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido comenzará a las 20 y marcará el estreno oficial del Tatengue en el campeonato, con el objetivo de arrancar con el pie derecho ante su gente.

Con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de ESPN Premium, el encuentro aparece como una buena medida para el equipo de Leonardo Madelón, que intentará trasladar a la competencia oficial las buenas sensaciones que dejó la pretemporada y hacerse fuerte como local en una Zona A que promete ser exigente.

El Tatengue llega al debut luego de una preparación intensa y con roce internacional. Durante su estadía en Uruguay, por la Serie Río de la Plata, mostró pasajes alentadores desde lo futbolístico y también competitividad en cada compromiso.

En su primera presentación superó a Alianza Lima por 2 a 1, con goles de Sergio Peña —en contra— y Julián Palacios. Luego, igualó 1 a 1 frente a Defensor Sporting, con tanto de Emilio Giaccone. Más allá de los resultados, el cuerpo técnico destacó la intensidad, el orden colectivo y la competencia interna que se generó en el plantel, aspectos que buscarán sostener desde el inicio del certamen.

Con Madelón nuevamente al mando, Unión apuesta a consolidar una identidad, apoyarse en la experiencia de su base y potenciar a su plantel para ser protagonista desde el arranque.

Platense llegará a Santa Fe en medio de un 2026 especial, ya que afrontará por primera vez la Copa Libertadores, un hito en la historia reciente del club. En ese contexto, el Calamar encaró un mercado de pases movido, aunque también sufrió una baja sensible con la salida de su goleador Ronaldo Martínez, transferido a Talleres.

Para suplir esa pérdida, la dirigencia apostó fuerte con doce incorporaciones. Entre los nombres más destacados aparecen Juan Gauto, Santiago Quirós, Mateo Mendía, Santiago Dalmasso y Leonardo Heredia, mientras continúan las gestiones para sumar a Agustín Rogel.

Probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Platense: Nicolás Sumavil; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Bautista Merlini, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Carlos Gauto y Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 20

TV: ESPN Premium