Los semáforos del Parque Industrial funcionarán en modo intermitente los fines de semana

Por Santotomealdia

La Municipalidad de Sauce Viejo informó que los semáforos ubicados en la zona del Parque Industrial y el Aeropuerto funcionarán en modo intermitente durante determinados horarios de los fines de semana, tras los inconvenientes registrados en el tránsito sobre la Ruta Nacional 11.

Según el aviso difundido por el municipio, la semaforización permanecerá intermitente los días sábados y domingos, de 11 a 14 y de 18 a 5, por lo que se solicitó a los conductores circular con precaución y respetar la señalización vial.

La medida se conoce luego del fuerte malestar generado por la reciente puesta en funcionamiento del sistema, que durante el último fin de semana provocó importantes demoras, largas filas de vehículos y situaciones de riesgo en los accesos al Parque Industrial y al Aeropuerto de Sauce Viejo. Automovilistas denunciaron esperas de hasta 50 minutos y maniobras peligrosas ante la falta de fluidez en la circulación.

El caos vehicular se registró principalmente en horarios de mayor circulación, afectando a quienes se dirigían hacia Santo Tomé y la ciudad de Santa Fe. La situación despertó preocupación entre los usuarios habituales de la Ruta 11, que reclamaron una revisión urgente del esquema de funcionamiento de los semáforos.

Si bien desde el municipio no se brindaron precisiones sobre eventuales cambios definitivos en la coordinación del sistema, el anuncio del funcionamiento intermitente durante franjas horarias específicas aparece como una respuesta ante las críticas y reclamos por los problemas generados en el tránsito.

