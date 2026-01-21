Municipales retoman la discusión salarial y reclaman “recuperar lo perdido”

Por Santotomealdía

A poco del comienzo de una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia, desde el sector sindical municipal anticiparon que el encuentro se desarrollará en un clima de tensiones, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la falta de avances en la negociación. Este miércoles a las 11, representantes sindicales e intendentes retomaban el diálogo en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral.

Así lo expresó Gabriel Benassi, secretario adjunto de ASTEOM, quien advirtió que las conversaciones “están muy trabadas” y que hasta el momento no hay precisiones sobre cómo se desarrollará la audiencia. En diálogo con Nova al Día, sostuvo que si bien municipios y comunas atraviesan una situación económica compleja, durante 2025 existieron recursos que, según afirmó, “no fueron bien distribuidos”.

“El salario municipal viene con un atraso enorme respecto de la inflación”, señaló Benassi, al remarcar que el último acuerdo paritario sólo alcanzó hasta octubre, dejando fuera de la discusión los meses de noviembre y diciembre. En ese sentido, precisó que "la política salarial acumuló un 25,64%", frente a una "inflación de casi el 32% en la provincia de Santa Fe", lo que profundizó la pérdida del poder adquisitivo.

Desde ASTEOM, el sindicato que representa a los trabajadores municipales de Santo Tomé y que integra FESTRAM, cuestionaron además la postura del gobierno provincial y de los intendentes, al considerar que se impuso un “techo” a las paritarias y que no se contemplaron los aumentos tarifarios que impactaron en el costo de vida de los trabajadores. “Creemos que la provincia tiene los recursos y no entendemos semejante castigo a los salarios”, afirmó el dirigente sindical.

Benassi también se refirió a la situación financiera de los municipios y reconoció que existen deudas con proveedores, aunque sostuvo que “la política tiene herramientas para recuperar fondos” y garantizar el pago de los sueldos en tiempo y forma. “Es una cuestión de gestión”, remarcó.

En relación a la suspensión del paro municipal dispuesto días atrás, el secretario adjunto de ASTEOM defendió la decisión de acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. “Algunos se enojaron porque levantamos la medida de fuerza, pero si pedimos que se respete la discusión paritaria en el marco de la legalidad, también debemos respetar un instrumento democrático como la conciliación”, explicó.

De cara a la reunión de este miércoles, Benassi aseguró que el sindicato apuesta al diálogo, aunque advirtió que el conflicto atraviesa un punto crítico. “Entendemos que esta situación no da para más, porque el diálogo con el Ejecutivo provincial no está dando frutos”, concluyó.

