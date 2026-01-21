Buen comienzo de pretemporada para Colón: triunfo 2-0 en Uruguay

El nuevo Colón versión 2026, dirigido por Ezequiel Medrán, arrancó con el pie derecho su preparación de cara al exigente torneo de la Primera Nacional. En el primer amistoso del año, disputado en Paysandú, el Sabalero venció con claridad a Miramar Misiones de Uruguay por 2 a 0, en el marco de la Serie Río de la Plata.

El encuentro marcó el primer ensayo formal de fútbol del ciclo 2026 para el conjunto rojinegro, que presentó siete de sus catorce incorporaciones entre los once titulares. La renovación del plantel fue evidente desde el inicio, con apenas cuatro jugadores del ciclo anterior (Thaller, Castet, Lago y Castro) en el equipo inicial.

Durante los primeros 45 minutos, el equipo de Medrán mostró la intención de ser protagonista y manejar el ritmo del partido. Con Ignacio Lago como pieza clave en ofensiva, y el mediocampo reforzado por Muñoz y Antonio, Colón controló la posesión y se plantó en campo rival. Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales le impidió traducir ese dominio en goles durante la primera etapa.

En la segunda mitad llegaron los goles y los cambios. Medrán aprovechó para dar rodaje a la mayoría de los refuerzos y juveniles, sin resignar la idea de juego. A los 26 minutos del complemento, tras una jugada que comenzó con un centro y asistencia de Bonansea, el capitán Pier Barrios apareció en el área chica para empujar la pelota y abrir el marcador.

Colón mantuvo el control tras el gol, sin sobresaltos en defensa, y con una sólida actuación colectiva. Ya en tiempo de descuento, el juvenil Conrado Ibarra presionó alto, forzó un error del arquero rival, y Lucas Cano aprovechó para marcar el 2-0 definitivo, cerrando así una actuación convincente.

El encuentro sirvió no solo para sumar minutos, sino también para presentar en sociedad a las nuevas caras del plantel y confirmar que el equipo empieza a construir una identidad. Aunque se trató de un amistoso, la victoria y el rendimiento dejaron sensaciones positivas, a menos de un mes del debut oficial ante Deportivo Madryn.