Echavarría dirigirá el debut de Unión ante Platense en el Torneo Apertura
La LPF dio a conocer las designaciones arbitrales para la primera fecha del certamen. Unión recibirá a Platense el jueves desde las 20 horas, con Pablo Echavarría como juez.
Unión ya tiene árbitro confirmado para su estreno en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Pablo Echavarría fue designado como juez principal para el partido frente a Platense, que se disputará el jueves a las 20 en el estadio 15 de Abril, en la ciudad de Santa Fe.
El encuentro marcará el inicio del camino del "Tatengue" en la competencia y contará con Iván Núñez y Matías Balmaceda como árbitros asistentes, mientras que Álvaro Carranza cumplirá funciones como cuarto árbitro.
En cuanto al sistema de asistencia por video, la Liga Profesional informó que el VAR estará a cargo de Lucas Novelli, acompañado por Julio Fernández como AVAR, completando así el equipo arbitral para el compromiso correspondiente a la primera fecha de la Zona A.
La designación de las autoridades forma parte del cronograma oficial publicado por la Liga, que incluye la programación completa de los partidos que se jugarán entre jueves y domingo en el arranque del torneo.
Unión afrontará el debut ante su gente con la expectativa puesta en comenzar el certamen con un buen resultado, en una primera jornada que marcará el inicio de una nueva temporada en el fútbol argentino.
Todas las designaciones
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-
- Árbitro: Daniel E. Zamora
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Julio Fernández
20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Diego Martin
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Federico Benítez
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Laura Fortunato
22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: José Carreras
- AVAR: Javier Uziga
Viernes 23 de enero
19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Lucas Germanotta
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2 Federico Cano
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Juan Pafundi
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Mauricio Martin
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Diego Verlotta
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Marcos Horticolou
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Julián Jerez
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Jorge Broggi
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Nelson Sosa
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Joaquin Gil
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Javier Mihura
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Javier Delbarba
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Martin Desposito
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Sebastián Habib
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
- Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Juan Pablo Loustau