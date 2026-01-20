Djokovic alcanzó las 100 victorias en Australia y sigue marcando récords

Novak Djokovic continúa estirando una carrera que parece no tener techo. En el Abierto de Australia, el serbio alcanzó una marca inédita en la historia del tenis: se convirtió en el primer jugador en llegar a las 100 victorias en tres torneos de Grand Slam, un registro que ya había logrado en Wimbledon y Roland Garros y que ahora completó en Melbourne.

A los 38 años, y en una temporada en la que cumplirá 39, Djokovic mostró un nivel físico y tenístico que desmiente cualquier pronóstico de declive. En su debut en el primer Grand Slam del año superó con autoridad al español Pedro Martínez por 6-3, 6-2 y 6-2, sellando su clasificación a la segunda ronda, donde se medirá con el italiano Francesco Maestrelli.

La victoria número 100 en Australia refuerza el dominio de Djokovic en un torneo que ganó en diez oportunidades, más que cualquier otro en su carrera. Además, lo deja a solo dos triunfos de alcanzar a Roger Federer en cantidad de victorias totales en este certamen. En el historial general de Grand Slams, el serbio acumula 24 títulos y sigue ampliando cifras que ya lo ubican como uno de los grandes de todos los tiempos.

Tras el encuentro, Djokovic reflexionó sobre el momento que atraviesa y sobre la dificultad de dimensionar lo que viene logrando. Reconoció que, a medida que el final de su carrera se acerca, esos pensamientos aparecen con mayor frecuencia, aunque aclaró que intenta no detenerse demasiado en ellos. “Mientras sea capaz de jugar al más alto nivel, siento que no tengo tiempo para pensar en eso”, explicó.

El ex número uno del mundo también destacó la motivación que le genera seguir rompiendo récords y haciendo historia, especialmente en los últimos años de su trayectoria. En ese sentido, valoró la importancia de haber aprendido desde joven a cuidar el cuerpo y la mente, con una mirada puesta en el largo plazo. “Me considero un privilegiado por poder seguir jugando a este nivel”, afirmó.

De cara a lo que viene en Melbourne, Djokovic se mostró conforme con su rendimiento inicial y destacó la importancia de comenzar el torneo con buenas sensaciones. Ahora tendrá algunos días para recuperarse físicamente antes de su próximo compromiso, un aspecto que considera clave en esta etapa de su carrera.

Lejos de conformarse, Djokovic sigue avanzando paso a paso, sumando números redondos y consolidando un legado que, torneo tras torneo, continúa creciendo.