Después de la Finalissima, Argentina jugará otro amistoso en el estadio donde fue campeón del mundo

La Selección Argentina sumó un nuevo amistoso internacional a su calendario de marzo y regresará a un escenario cargado de simbolismo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Qatar el próximo 31 de marzo en el estadio Lusail, en Doha, como cierre del Qatar Football Festival 2026.

El compromiso se disputará apenas cuatro días después del cruce ante España, previsto para el 27 de marzo en el mismo estadio, en lo que será una doble presentación de alto nivel para el campeón del mundo durante la ventana FIFA. Ambos encuentros forman parte de un festival que reunirá a seis selecciones y que tiene como objetivo servir de preparación para la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

El regreso a Lusail no es un dato menor para la Albiceleste. En ese estadio, Argentina conquistó su tercer título mundial y escribió una de las páginas más importantes de su historia reciente. Volver a pisar ese campo representa, además, una etapa clave del proceso de preparación en un año marcado por la cita mundialista.

El Qatar Football Festival se desarrollará entre el 26 y el 31 de marzo y contará con la participación de Qatar, Argentina, España, Egipto, Arabia Saudita y Serbia. A lo largo de esos días se disputarán seis partidos en distintos estadios de Doha, con el duelo entre el seleccionado local y la Albiceleste como cierre del evento.

Para el cuerpo técnico encabezado por Scaloni, el amistoso ante Qatar será una prueba importante dentro de la planificación de la temporada. La ventana de marzo, con dos compromisos exigentes, permitirá evaluar variantes y empezar a definir la base del plantel que afrontará el Mundial.

En cuanto al historial entre ambos seleccionados, existe un solo antecedente oficial. Fue el 23 de junio de 2019, en la Copa América disputada en Brasil, cuando Argentina se impuso por 2 a 0 con goles de Lautaro Martínez y Sergio Agüero.

Tras la gira por Doha, la Selección Argentina continuará su preparación en junio, con una nueva fecha FIFA previa al inicio del Mundial. Aunque los rivales aún no fueron confirmados, se analiza la posibilidad de disputar un amistoso ante México en suelo norteamericano.

El debut argentino en la Copa del Mundo 2026 está programado para el 16 de junio frente a Argelia, en Kansas City. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27, nuevamente en esa ciudad.