General Motors seguirá con producción intermitente en el sur provincial y suspensiones parciales

General Motors continuará durante 2026 con un esquema de producción intermitente en su planta de General Alvear, al sur de la provincia de Santa Fe. La medida prevé paradas de una semana por mes y alcanza a unos 600 trabajadores, que durante esos períodos percibirán el 75% de su salario.

Según confirmó la filial local de la automotriz, el esquema replica el aplicado a lo largo de 2025 y responde a la necesidad de administrar los volúmenes de producción en un mercado que aún muestra niveles de demanda por debajo de los históricos. Desde el sindicato SMATA, en tanto, señalaron que la decisión está vinculada a la caída de las ventas en el sector automotor.

Las interrupciones en la actividad no son nuevas en la planta santafesina. Desde fines de 2023, la producción atravesó distintos parates, primero por dificultades en el ingreso de piezas importadas y luego por la retracción del mercado. Ese proceso estuvo acompañado por una fuerte reducción de personal: en los últimos dos años, cerca de 800 trabajadores dejaron la empresa, y la dotación actual ronda los 600 empleados.

La planta de General Alvear, con más de 25 años de actividad, fue durante años un pilar productivo de Chevrolet en el país. Allí se fabricó el Cruze, cuya discontinuación a fines de 2023 marcó un punto de inflexión para la empresa. Actualmente, la producción está centrada exclusivamente en el SUV Tracker, lanzado en 2022 tras una inversión de 300 millones de dólares.

De acuerdo con datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), en 2024 la planta produjo 24.179 unidades, mientras que estimaciones del sector indican que en 2025 la cifra habría rondado las 20.000, lejos de los niveles máximos alcanzados en años anteriores, cuando la fábrica superaba las 50.000 unidades anuales.