Andrea Travaini asume la conducción de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad

Andrea Travaini fue confirmada como nueva responsable de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia. A partir de su asunción, reemplazará como cabeza del organismo a Alicia Tate.

Desde el gobierno provincial destacaron que la funcionaria posee una trayectoria vinculada al diseño e implementación de políticas públicas con fuerte presencia territorial. Hasta su designación, se desempeñaba como directora del programa Nueva Oportunidad, desde donde promovió iniciativas orientadas al acompañamiento de jóvenes, el fortalecimiento de los vínculos comunitarios y la ampliación del acceso a derechos en distintos puntos de la provincia.

Las autoridades consideraron que Travaini tendrá a su cargo la continuidad y profundización de las políticas destinadas a la promoción de la igualdad, la prevención de las violencias por motivos de género y el fortalecimiento del trabajo articulado entre organismos del Estado.

En ese sentido, la funcionaria agradeció la confianza del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra Victoria Tejeda, y señaló que esta etapa representa “una continuidad del trabajo que viene desarrollando la Secretaría”, con el objetivo de profundizar y consolidar las políticas públicas ya existentes.

Entre los principales ejes de gestión, Travaini destacó el abordaje de las violencias contra las mujeres, especialmente en territorios atravesados por altos niveles de conflictividad. En ese marco, indicó que el trabajo se enfocará en contextos “de alta violencia y narcocriminalidad, como Rosario y Santa Fe”, donde la prevención tendrá un rol central, con especial énfasis en las acciones destinadas a jóvenes.

Asimismo, remarcó la necesidad de sostener “una mirada integral” sobre estas problemáticas, fortaleciendo el trabajo intersectorial tanto dentro del ministerio como con otras áreas del Estado. Finalmente, señaló que la Secretaría se prepara para atender nuevas formas de violencia, entre ellas “la violencia digital y las situaciones vinculadas al uso de redes sociales”.