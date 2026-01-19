Con una gran convocatoria, cerró el Festival Folklórico de Guadalupe

Con una gran concurrencia de público y un clima festivo que se mantuvo hasta entrada la noche, se llevó a cabo este domingo la tercera y última jornada del Festival Folklórico de Guadalupe, en la explanada de la Basílica. El cierre marcó el final de un fin de semana donde la música y la danza popular fueron protagonistas, en un espacio que volvió a ser punto de encuentro para familias y visitantes de toda la región.

Durante la velada, artistas y ballets subieron al escenario para dar cierre a la 38° edición del tradicional festival, que combinó propuestas artísticas con expresiones de identidad cultural y raíces folklóricas. El público acompañó de manera masiva, generando un marco cálido y participativo en cada presentación.

Además de los espectáculos centrales, la jornada contó con ferias de emprendedores y propuestas gastronómicas, que completaron la experiencia para los asistentes, fortaleciendo el carácter comunitario y abierto del evento.

El Festival de Guadalupe, consolidado como uno de los encuentros culturales más importantes de la región, volvió a reunir a generaciones diversas en torno al folklore, reafirmando su valor como espacio de encuentro y celebración.