Miles de clientes del Banco Nación cobraron $700.000 en sus cuentas por un error de la entidad

Miles de clientes del Banco Nación, en su mayoría empleados públicos, encontraron este 31 de diciembre un depósito inesperado en sus cuentas sueldo, por montos que en muchos casos rondaban los $700.000. La situación, que en un principio generó especulaciones sobre un posible bono de fin de año, fue aclarada horas más tarde por la entidad bancaria, que atribuyó lo ocurrido a un error técnico.

Los depósitos adicionales aparecieron identificados bajo el concepto “REND.PESO”, y en algunos casos también “REND.USD”, lo que generó confusión en los usuarios y una rápida viralización en redes sociales y grupos de WhatsApp.

Desde el Banco Nación indicaron que los movimientos no estaban vinculados a los intereses generados por las cuentas remuneradas, implementadas este año, y aseguraron que la falla fue detectada y comenzó a corregirse de inmediato.

Uno de los casos más visibles fue el de los empleados de la Cámara de Diputados de la Nación, quienes recibieron un monto exacto de $699.177,82. Ante el desconcierto, las autoridades del organismo emitieron un comunicado interno para aclarar que se trataba de un error bancario, y pidieron no disponer del dinero, ya que el mismo sería descontado el viernes siguiente.

El mensaje que circuló entre los empleados advertía:

“Hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, pero se trató de un error bancario. Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan. Avisen o reenvíen mensaje a todos los que puedan de cada sector para evitar que se use ese dinero”.

La situación no alcanzó a los diputados nacionales, cuyas dietas se liquidan mediante otro mecanismo. Sin embargo, algunos empleados reportaron también depósitos en dólares, con montos que variaron entre USD 6 y USD 370.

“Nos llegó a todos. Están estallados los grupos de whatsapp. Fuimos felices un ratito”, comentó uno de los empleados afectados por el error.

El diputado nacional Esteban Paulón fue uno de los dirigentes que se refirió al tema en redes sociales:

“Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo. Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de Milei, no”, escribió en tono irónico.

La entidad bancaria no detalló cuántas cuentas fueron afectadas, aunque recordó que actualmente gestiona más de 20 millones de cuentas y es el banco más grande del país por activos. Tampoco precisó cuál fue el mecanismo técnico que generó el error, aunque desde el sector financiero señalaron que podría haber relación con la reciente implementación de cuentas remuneradas.

El hecho ocurre en un momento de cambios en la conducción del Banco Nación: Darío Wasserman asumió la presidencia hace dos semanas, en reemplazo de Daniel Tillard, y cuenta con el respaldo de Karina Milei. Wasserman está casado con Pilar Ramírez, legisladora porteña y presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

En un comunicado posterior, el banco aseguró que la situación fue subsanada y que los saldos reales de los clientes no se verán afectados. Sin embargo, el insólito episodio cerró el año con sorpresa, desconcierto y múltiples reacciones entre trabajadores del Estado.