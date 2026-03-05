Desde Israel, un santotomesino contó cómo se vive en medio de la guerra

Por Santotomealdía

Juan Manuel Rivera es santotomesino, capitán de navío y actualmente residente en Israel. Desde allí compartió su experiencia de vida en medio del actual conflicto bélico en Medio Oriente durante una entrevista realizada en el programa Nova al Día, que se emite por Radio Nova FM 97.5. Con una calma impensada desde esta parte del mundo, relató cómo se vive el día a día en un país en el que los alertas ante la posibilidad de nuevos ataques son una constante.

Según explicó, la ofensiva que se inició recientemente no tomó por sorpresa a gran parte de la población. “Esto se veía venir desde hacía más o menos un mes, cuando empezó el movimiento de fuerzas de Estados Unidos en la zona. Todos los fines de semana parecía que podía arrancar”, señaló.

El punto de quiebre llegó el sábado por la mañana, cuando comenzaron a difundirse las primeras alertas. “Nos levantamos con una alarma que no era por misiles, sino para informar que Israel y Estados Unidos habían iniciado la ofensiva. A partir de ese momento el país se congeló”, contó.

Después, la vida cotidiana pasó a organizarse bajo un esquema de emergencia. “Es como en el COVID: quedan activas solo las actividades esenciales. No hay clases, no hay administración pública y se pide circular lo mínimo posible”, describió.

Pese a las restricciones, algunos servicios continúan funcionando para garantizar el abastecimiento. “Los supermercados casi no cerraron. De a poco algunas cosas se fueron normalizando, pero el primer impacto fue muy fuerte”, explicó.

En este contexto, los sistemas de alerta y los refugios forman parte central de la rutina diaria. El santotomesino explicó que, tras conflictos anteriores, la legislación israelí incorporó exigencias específicas en materia de protección civil. “Después de la Guerra del Golfo, por ley los edificios empezaron a construirse con refugios. En mi caso, el refugio son las escaleras del edificio, y cada vez que suena la alarma nos encontramos ahí con los vecinos”, relató.

Tel Aviv, una de las ciudades más importantes del país, suele ser uno de los objetivos de los ataques y él reside a una distancia de media hora en colectivo de esa localidad. “Es un blanco buscado por Irán porque sabe que afecta a la población, más allá de que militarmente no cambie nada”, sostuvo. Aun así, aseguró que la población confía en los sistemas de protección y en los protocolos establecidos. “Si estás en el refugio, es muy probable que no te pase nada. Obviamente, si un misil impacta justo ahí, las posibilidades son otras, pero es muy improbable”, indicó.

Consultado sobre si existe un éxodo masivo de habitantes hacia otros países, explicó que por el momento el fenómeno no es generalizado. “No hay un éxodo masivo. Sí hay migraciones internas: quien puede, se va a zonas más alejadas de Tel Aviv, Jerusalén o el norte”, comentó.

En cuanto al acceso a la información, señaló que el sistema de comunicación continúa funcionando con normalidad. “La gente se informa por los medios tradicionales y por aplicaciones oficiales que te avisan sobre las alarmas”, explicó, y agregó que incluso algunos canales de televisión transmiten desde estudios adaptados como refugios.

Por otra parte, remarcó que el clima social muestra, en general, respaldo a la decisión de avanzar con la ofensiva. “Desde junio del año pasado muchos veían venir esto. En general, hay apoyo a la decisión de haber tomado la iniciativa”, afirmó.

A la distancia, también se mantiene en contacto permanente con sus seres queridos en Argentina. “Estoy en contacto diario con mi familia. Tengo familiares en Santo Tomé y también en Bahía Blanca. El sábado les avisé apenas empezó todo, para que se enteraran por mí y no por la televisión”, contó.

Mientras el conflicto continúa y el futuro inmediato todavía es incierto, el santotomesino aseguró que, al menos por ahora, la situación en su zona se mantiene relativamente estable. “Ahora bajó bastante la cantidad de alarmas y donde estoy no se siente inseguridad”, concluyó.