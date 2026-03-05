Por el conflicto en Sauce Viejo, ASOEM puso en marcha un paro de 48 horas

Este jueves comenzó el paro de 48 horas dispuesto por la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM), medida que se extenderá hasta el viernes e impacta en distintas localidades de la región, entre ellas Sauce Viejo, donde se concentra el conflicto.

La decisión fue adoptada días atrás por el Cuerpo de Delegados del gremio y alcanza a toda la jurisdicción sindical: Santa Fe, Recreo, San José del Rincón, Monte Vera, Arroyo Leyes, Arroyo Aguiar, Candioti y Sauce Viejo.

De acuerdo a lo resuelto, la modalidad del paro contempla para este jueves la concurrencia a los lugares de trabajo y una movilización hacia Sauce Viejo, mientras que el viernes la medida se desarrollará sin asistencia a los puestos laborales. Desde el sindicato se informó además que se garantizarán guardias mínimas en los servicios considerados esenciales.

El paro municipal se extenderá hasta este viernes.

El plan de lucha incluye también la permanencia de las carpas instaladas en Sauce Viejo hasta el viernes inclusive, en señal de acompañamiento a los trabajadores de esa localidad y como forma de visibilizar el reclamo.

Desde ASOEM señalaron que la medida responde a lo que califican como un “sistemático incumplimiento” de obligaciones legales y convencionales por parte del Ejecutivo local. Asimismo, denunciaron la existencia de prácticas desleales, obstrucciones al derecho de libre afiliación y situaciones que —según sostienen— afectan la libertad sindical.

El gremio también cuestionó la vulneración de los principios de progresividad y de buena fe en la negociación colectiva, al tiempo que reafirmó su voluntad de diálogo, aunque exigiendo el respeto a la normativa laboral vigente.

Con el inicio del paro, el conflicto suma un nuevo capítulo y se espera que durante las próximas horas se conozcan posibles instancias de acercamiento o nuevas definiciones en torno a la continuidad de las medidas.