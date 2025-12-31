Cómo funcionarán los servicios municipales durante el 31 de diciembre y el 1° de enero

Con motivo de la celebración de Año Nuevo, la Municipalidad de la ciudad informó cómo funcionarán los servicios durante este miércoles 31 de diciembre y jueves 1° de enero. No habrá atención al público en ninguna dependencia municipal, aunque permanecerán activas las guardias de los servicios esenciales.

En cuanto a la recolección de residuos domiciliarios, el miércoles 31 el servicio se prestará con normalidad, mientras que el jueves 1° no habrá recolección.

El Cementerio Municipal estará abierto ambos días en su horario habitual, de 8 a 12:30 y de 15 a 19 horas.

Las Unidades Veterinarias Municipales no atenderán al público durante estas jornadas.

Para consultas o reclamos vinculados a los servicios municipales, estará habilitada la línea telefónica 0800 555 6464, en el horario de 10 a 16 horas.

En cuanto a las denuncias por uso o comercialización de pirotecnia, se solicita que se realicen con la mayor claridad y precisión posible, a fin de permitir una intervención eficaz por parte de los equipos asignados. Los canales disponibles son dos números de WhatsApp, que funcionarán desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada: 342 5462862 y 342 5328056.

Además, se mantienen activas las guardias telefónicas las 24 horas en casos de emergencia vinculados a problemáticas sociales. Para situaciones de violencia de género o abuso sexual infantil, el número habilitado es 342 5459267. En tanto, para urgencias relacionadas con el área de Niñez, Adolescencia y Familia, el contacto disponible es 342 6109639.