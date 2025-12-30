Allanaron la AFA y hallaron un contrato clave con una empresa ligada a Javier Faroni

Durante allanamientos realizados este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los investigadores secuestraron un contrato firmado con una empresa vinculada al empresario teatral Javier Faroni, que habría actuado como intermediaria exclusiva en gestiones financieras internacionales de la entidad. La firma, TourProdEnter LLC, fue autorizada para manejar ingresos y egresos en el exterior, a cambio de una comisión del 30%, según la documentación hallada.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal N.º 2, a cargo de Cecilia Incardona, con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Además de la sede de la AFA en la calle Viamonte 1366, se allanaron el predio de Ezeiza y el domicilio particular de Faroni, ubicado en el barrio Yacht de Nordelta.

El hallazgo del contrato es considerado por los investigadores como una prueba central en la causa por presuntas maniobras de lavado de dinero y manejo irregular de fondos vinculados al fútbol profesional argentino. Según las fuentes judiciales, ahora se analizará su vigencia, validez legal y la ruta financiera de los fondos manejados en ese esquema.

En forma paralela, el magistrado ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Faroni, su esposa Erica Gillette y otras personas asociadas a TourProdEnter LLC. Esta decisión habilita a la Justicia a acceder a registros financieros tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde se presume que fue derivado parte del dinero.

La investigación tiene su origen en una causa más amplia sobre presunto lavado de activos donde figura la financiera Sur Finanzas PSP S.A., señalada por cumplir funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos de clubes de fútbol. En ese marco, la AFA habría actuado como deudor cedido en cesiones de derechos de cobro, permitiendo el desvío de fondos institucionales hacia cuentas administradas por terceros.

Una de las líneas más sensibles de la causa apunta al desvío de dinero al exterior. Según el dictamen fiscal, se detectaron transferencias desde TourProdEnter LLC a cuentas en Estados Unidos, con posterior dispersión a sociedades radicadas en Florida. El objetivo de la Justicia es reconstruir la ruta del dinero y determinar quiénes fueron los beneficiarios finales.

En ese contexto, se dispuso el secuestro de contratos, documentación contable y dispositivos electrónicos, para avanzar en la reconstrucción del esquema financiero que vincularía a la AFA con Faroni y su entorno. A su vez, el juez pidió información a bancos estadounidenses para seguir el rastro internacional del dinero.

El caso sumó otro episodio relevante cuando Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery, al intentar abordar un vuelo con destino a Uruguay. El empresario había regresado al país horas antes, pero sobre él pesaba una prohibición de salida dispuesta por el juez. Se le impidió abandonar el territorio nacional.

Tras conocerse los procedimientos, la AFA difundió un comunicado en el que defendió la legalidad del vínculo con TourProdEnter LLC y aseguró que el contrato “fue revisado por tribunales argentinos y estadounidenses sin observaciones”. Sin embargo, la Justicia continúa analizando los documentos secuestrados y el entramado financiero, en una causa que podría tener derivaciones internacionales.