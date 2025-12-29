La paritaria municipal pasó a un cuarto intermedio y continuará el próximo viernes

Por Santotomealdía



En el marco de la negociación paritaria municipal, este lunes se desarrolló una nueva reunión entre representantes de FESTRAM y los intendentes de la provincia, con el objetivo de resolver la política salarial correspondiente al cierre del año. Sin embargo, el encuentro no arrojó resultados positivos y las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 2 de enero.

Desde FESTRAM expresaron su malestar ante la falta de avances y remarcaron que la recomposición salarial es urgente, especialmente por el fuerte impacto del aumento de precios en productos esenciales. “El incremento en el costo de los alimentos supera ampliamente la inflación oficial publicada”, plantearon desde la Federación.

Además, el gremio señaló que la reciente modificación del sistema previsional, impulsada tanto por el Gobierno Provincial como por la Intendencia de Santa Fe, representó un duro golpe al salario real de los trabajadores municipales y comunales.

En ese contexto, la Federación reiteró su pedido a los intendentes para que contemplen todas estas variables a la hora de formular una nueva propuesta. Cabe destacar que desde noviembre FESTRAM viene solicitando la reapertura formal de la paritaria, conforme a lo que establece la Ley 9.996.

La negociación se retomará el viernes 2 de enero, con la expectativa de que las autoridades municipales presenten una oferta que contemple la pérdida de poder adquisitivo y el escenario económico actual.