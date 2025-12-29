Vecinales intimaron al Municipio y pidieron la eximición del pago del agua corriente

Por Santotomealdía



Las asociaciones vecinales de Villa Luján, Favaloro, 12 de Septiembre y Dos Rutas presentaron este lunes una nota formal al intendente Miguel Weiss Ackerley para exigir respuestas concretas ante la grave situación que atraviesan por la falta de agua potable.

En el escrito, los presidentes de cada entidad intiman al Municipio a restablecer el servicio y detallan una serie de medidas urgentes, entre ellas, la eximición del pago del servicio mientras no se garantice la provisión efectiva.

Los representantes barriales manifestaron que la prestación del servicio se encuentra interrumpida o gravemente afectada desde hace un tiempo prolongado, y recordaron que el Municipio había anunciado la construcción de cisternas, prometidas inicialmente para noviembre. En ese sentido, remarcaron que, al día de hoy, los vecinos siguen sin agua en sus tanques domiciliarios, lo que afecta las condiciones mínimas de higiene, salubridad y calidad de vida.

En la nota, las vecinales exigen que el Municipio regularice "de manera inmediata y definitiva el servicio", garantizando caudal y presión suficientes para las viviendas de la zona. También solicitan que se ejecuten las obras comprometidas o, en su defecto, se informe de manera formal un cronograma cierto de ejecución.

Además, reclaman la implementación urgente de un plan de contingencia que garantice el acceso al agua potable mientras se realizan las soluciones estructurales necesarias. Finalmente, consideran improcedente el cobro del servicio en las actuales condiciones, y por eso reclaman la eximición del pago hasta que la situación esté plenamente regularizada.

En el mismo texto, los firmantes advierten que, en caso de persistir esta situación de incumplimiento, se reservan el derecho de iniciar acciones administrativas, presentar reclamos ante organismos de control o incluso avanzar judicialmente.

La nota presentada por las vecinales en el Municipio. (Crédito: STD)

De manera paralela, las vecinales presentaron otra nota ante Concejo Municipal, informando sobre la intimación al Ejecutivo y solicitando el acompañamiento institucional. En ese texto, piden que los concejales, como representantes de la comunidad, acompañen, impulsen y promuevan soluciones concretas, actuando con la urgencia que la situación amerita.

El reclamo se enmarca en una crisis que afecta desde hace varios días a una amplia zona de la ciudad, principalmente al cuadrante comprendido entre Ruta 19, Avenida Luján, Avenida Richieri y la autopista Santa Fe - Rosario. A pesar de los anuncios sobre la inminente puesta en marcha de la nueva cisterna Luján Oeste, los vecinos continúan sin servicio y exigen medidas inmediatas.