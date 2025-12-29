ASTEOM anunció que demandará al Municipio por una deuda de casi 50 millones de pesos

La Asociación Sindical de Trabajadores y Empleados de Obras Municipales (ASTEOM) anunció que iniciará acciones legales contra la Municipalidad, en reclamo de una deuda millonaria que, según señalaron, afecta directamente a afiliados, proveedores y comerciantes locales.

A través de un comunicado difundido públicamente, el sindicato expresó: “ASTEOM se ve obligado a iniciar acciones legales contra la Municipalidad de Santo Tomé por la deuda millonaria que la misma tiene con nuestra entidad sindical”, y agregó que esta situación implica también “una deuda extensiva con nuestros afiliados, proveedores, y comerciantes de la ciudad”.

Desde el gremio confirmaron a Santotomealdía que el monto adeudado por el Municipio asciende, prácticamente, a los 50 millones de pesos. En ese marco, indicaron que se encuentran realizando “todas las gestiones que están a nuestro alcance para evitar la interrupción de los servicios que brindamos a nuestros afiliados”, advirtiendo que el conflicto pone en riesgo prestaciones esenciales para los trabajadores.

El comunicado también señala que se ha instruido a los abogados del gremio “iniciar los reclamos correspondientes para devolver a nuestros proveedores el dinero que les corresponde”, y denuncia que esos fondos fueron “malversados por la Municipalidad al retener a los trabajadores en oportunidad de ser abonado el salario correspondiente al mes de noviembre del año en curso”.

En ese sentido, ASTEOM afirma que los montos adeudados “no han sido aún depositados a esta entidad sindical, encontrándose ampliamente vencidos los plazos para hacerlo”, lo cual consideran “un accionar grave” por parte del Ejecutivo local.

En un tono crítico, el gremio remarcó: “Es la segunda vez en la historia de nuestro gremio que enfrentamos una situación como ésta, ambas en el mismo gobierno”, y exigió “la regularización de la deuda y que no vuelva a ocurrir”.

Finalmente, el comunicado concluye con una definición contundente: “No es justo que nuestros afiliados, proveedores y comerciantes de la ciudad paguen el costo de la mala administración de ningún gobierno de turno”.