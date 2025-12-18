Fijaron fecha para tratar la reforma laboral: será el 10 de febrero en el Senado

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei será tratada en el Senado el próximo 10 de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias. Así lo confirmaron este jueves fuentes legislativas, luego de que se resolviera un cambio en el calendario parlamentario.

La decisión fue comunicada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, al término del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social. El anuncio se realizó tras un cuarto intermedio, en el que se escucharon las últimas exposiciones sobre el proyecto.

Según explicó Bullrich, la postergación busca sumar consensos con otros bloques antes de llevar la iniciativa al recinto. Durante las próximas semanas, la bancada oficialista mantendrá negociaciones con legisladores de la UCR, el PRO y bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Cambio Federal.

La jefa del bloque oficialista también señaló que el despacho del proyecto está abierto a nuevos cambios, lo que deja abierta la posibilidad de incorporar modificaciones en la etapa final del trabajo en comisiones.

El cambio de fecha se conoce horas después de la movilización masiva encabezada por la CGT en Plaza de Mayo, donde la central obrera rechazó la reforma y anticipó un paro nacional si el Gobierno no retira el proyecto o accede a reformularlo.