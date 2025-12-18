La Municipalidad abre las inscripciones para las actividades deportivas y recreativas del Verano 2026

Con una variada agenda de propuestas deportivas y recreativas, ya se encuentran habilitadas las inscripciones para las actividades gratuitas del Verano 2026 en nuestra ciudad. Las mismas están organizadas por el Municipio y se desarrollarán en diferentes espacios públicos durante enero y febrero, con acceso libre pero cupos limitados.

La inscripción se realiza de forma presencial hasta el 2 de enero, en la Dirección de Deportes (Libertad 1035), de lunes a viernes, de 7:30 a 18:30 horas, excepto días inhábiles. Para anotarse, es necesario presentar DNI con domicilio en la ciudad y certificado médico actualizado. Los menores de edad deben concurrir con su responsable legal.

Las actividades están organizadas por grupos etarios, disciplinas y sedes específicas, con opciones tanto para niños como para jóvenes y adultos. Entre las propuestas se destacan:

Escuela de Natación : para personas desde los 13 años, en el CEF N.º 33, los lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 h.

Aquaerobic : para mayores de 18, también en el CEF N.º 33, los mismos días de 19 a 20 h.

Gimnasia para Adultos : martes y jueves de 18 a 19:30 h, en el Camping Municipal.

Yoga : miércoles y viernes por la mañana, de 8 a 9:30 h, en el Camping Municipal.

Canotaje : desde los 7 años, con días y horarios diferenciados según la edad, en el Balneario Municipal Brigadier López.

Stand Up Paddle (SUP) : para mayores de 18 años, en el mismo balneario, con horarios distribuidos entre lunes y sábados. Las personas que cuenten con tabla propia podrán inscribirse fuera del cupo limitado.

Deportes en la Arena: propuesta mixta (fútbol, vóley, rugby, entre otros), para jóvenes de 13 a 17 años, los sábados por la mañana, también en el Balneario Brigadier López.

En los casos donde la demanda supere la capacidad establecida, se realizará un sorteo público el 5 de enero a las 13 horas, para definir quiénes acceden a cada actividad.

Por otro lado, desde el área de Deportes se indicó que ya se encuentra disponible el listado final de inscriptos para las Colonias Municipales, cuya convocatoria se cerró el pasado 12 de diciembre.

Con esta agenda, el Municipio busca garantizar espacios de recreación y actividad física para vecinos de todas las edades, promoviendo hábitos saludables y el uso de los espacios públicos durante el verano.