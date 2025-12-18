Ciudadanía Activa propone modernizar el sistema de remises: “La ciudad cambió y las reglas deben acompañar”

Por Santotomealdía



En un contexto de transformación social, económica y tecnológica, desde Ciudadanía Activa impulsan una revisión integral del sistema de remises en la ciudad. La agrupación presentó en el Concejo Municipal una serie de propuestas con el objetivo de “poner al día” este servicio público y adaptarlo a las nuevas necesidades de la comunidad.

“La realidad cambió. La situación económica es difícil y la tecnología avanza cada día. Es hora de que las normas acompañen esos cambios”, expresaron en un comunicado.

Según explicaron, el enfoque del planteo busca garantizar un servicio de calidad, proteger el trabajo de quienes integran el sistema y simplificar los procesos para usuarios, permisionarios y choferes.

Entre las propuestas destacan:

Digitalización de trámites , para facilitar gestiones tanto a permisionarios como a trabajadores.

Controles más efectivos , con foco en la seguridad y la transparencia.

Espacios de diálogo entre todos los sectores involucrados: autoridades, prestadores y usuarios.

“La ciudad necesita un transporte más justo, moderno y accesible para todos. Para lograrlo, es indispensable el trabajo conjunto y la participación activa”, remarcaron desde Ciudadanía Activa.

Además, ratificaron su voluntad de seguir dialogando con todos los sectores, y reafirmaron su compromiso con una ciudad que avance “desde el consenso y la escucha”.