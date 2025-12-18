Jubilados municipales se suman al reclamo por la reapertura de la paritaria

Por Santotomealdía



Los jubilados municipales de Santo Tomé anunciaron que se sumarán activamente al plan de lucha impulsado por ASTEOM y FESTRAM, en reclamo por la urgente convocatoria a la paritaria del sector. La participación de los pasivos fue confirmada a través de un comunicado, donde además anunciaron que serán parte de la Asamblea General convocada para el lunes 23 de diciembre a las 7 de la mañana.

Desde este espacio recientemente organizado de jubilados, se remarcó que el reclamo salarial no distingue entre activos y pasivos, ya que las decisiones que se adopten en la mesa paritaria tendrán impacto directo en ambos sectores. En ese sentido, expresaron que “el motivo de la lucha es el pedido de una discusión paritaria que redundará en un reconocimiento tácito del atraso salarial existente”.

La diferencia entre los aumentos otorgados y la inflación acumulada hasta noviembre asciende al 8,2%, señalaron desde la agrupación, y recordaron que “los intendentes deben cumplir con la palabra empeñada por el Gobernador reconociendo en paritaria dicho porcentaje”.

“El espacio de jubilados no puede ni debe estar ausente en este plan de lucha”, aseguraron. Y concluyeron con una consigna que resume el reclamo conjunto: “Esta lucha la emprendemos juntos, sin distinción entre activos y pasivos. Paritaria ya”.