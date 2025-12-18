Sindicatos y movimientos sociales marchan en todo el país contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) lanza este jueves una fuerte señal de rechazo al Gobierno nacional con una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo. La central obrera cuestiona duramente el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, al que califica como “regresivo” e “inconstitucional”, y denuncia también el ajuste previsto en el Presupuesto 2026, especialmente en áreas clave como educación, ciencia y tecnología.

La protesta será a las 15, con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en todo el país, en una jornada que incluye paros de ATE y Aceiteros, y la participación de las dos CTA, movimientos sociales y agrupaciones políticas como La Cámpora y sectores de izquierda. Será la cuarta movilización nacional desde la asunción de Javier Milei, en el marco de un “plan de resistencia” sindical para frenar reformas consideradas lesivas a los derechos laborales.

Desde la CGT aseguran que el rechazo al proyecto oficial es "total", a pesar de las concesiones del Gobierno, que eliminó algunos artículos en la versión final. Sin embargo, el núcleo de la reforma se mantiene: restricciones al derecho de huelga, prevalencia de convenios por empresa, y limitaciones a la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otras medidas. “No es una modernización, es un retroceso”, señalan desde la central.

El escenario estará ubicado de espaldas a la Casa Rosada, en un gesto simbólico que no pasó desapercibido. Habrá discursos de los tres integrantes del triunvirato que conduce la CGT: Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (vidrios) y Octavio Argüello (camioneros). Además, se leerá un documento crítico que incluirá también el rechazo al artículo 30 del Presupuesto 2026, que deroga leyes de financiamiento educativo y científico.

La CGT exigió al Gobierno que garantice la seguridad y la libertad de los manifestantes, luego de lo que calificó como “provocaciones innecesarias” por parte de funcionarios del ala dura, como Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Por ese motivo, reforzaron los operativos de control interno para evitar incidentes.

En el Congreso, la central apuesta a frenar la reforma en el Senado, donde creen tener más margen. Mientras tanto, mantienen abiertos canales informales de diálogo con el oficialismo a través de los asesores presidenciales Santiago Caputo y los hermanos Menem, aunque reconocen que el vínculo formal con la Casa Rosada está quebrado.

La CGT también advirtió que, si la reforma avanza, irá a la Justicia. “Este es el principio de un plan de acción frente a la unilateralidad del Gobierno”, advirtió Andrés Rodríguez, de UPCN. El sindicalismo no descarta nuevas protestas o incluso un paro general, según cómo avance el tratamiento legislativo.

Por fuera de la reforma laboral, el Presupuesto 2026 también generó alarma. Según la CGT, el Gobierno propone derogar leyes que garantizaban inversión mínima en educación y ciencia, como la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Ciencia y Tecnología. “El alejamiento del Estado de su obligación constitucional sólo puede resultar en la destrucción del sistema educativo”, señaló el Consejo Directivo de la CGT.

La protesta de hoy busca no solo expresar un rechazo simbólico, sino condicionar políticamente a los legisladores que deben votar el proyecto en el Congreso. El Gobierno cree tener los votos necesarios, pero el movimiento obrero apuesta a generar un costo político alto para quienes acompañen la iniciativa.

La calle volvió a ser el escenario elegido por el sindicalismo para plantar bandera. Las próximas semanas serán claves para definir si el oficialismo logra sancionar su reforma estrella o si la CGT consigue frenar lo que considera un “ataque directo” al modelo sindical argentino.