Media sanción para el Presupuesto 2026: el oficialismo ganó la votación general, pero perdió el capítulo más polémico

En la primera semana de sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional consiguió la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados con 132 votos afirmativos y 97 negativos, pero sufrió una derrota significativa en la votación del capítulo más sensible del texto, donde se intentaba derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Nacional en Discapacidad.

La votación del capítulo 11 fue el punto de inflexión. Con 123 votos en contra y 117 a favor, se rechazó el bloque de artículos que también incluía el congelamiento del bono jubilatorio, la eliminación de la movilidad de asignaciones y recortes a la Zona Fría. El resultado dejó en evidencia la resistencia de aliados provinciales, que hasta ese momento habían acompañado al oficialismo.

El costo de ir "por todo"

El Gobierno de Javier Milei intentó avanzar con un capítulo de reformas agresivas, agrupando temas polémicos en una única votación para evitar fracturas. Pero el intento terminó en una señal de límites desde sus propios aliados, como Neuquén, Catamarca, Tucumán y Salta, que votaron en contra o se abstuvieron.

El capítulo 11 no solo derogaba leyes votadas por el Congreso con mayorías agravadas, sino que también introducía fondos de $21.000 millones al Poder Judicial y un acuerdo para compensar a CABA por la coparticipación. Ambas cláusulas, pensadas para asegurar votos, cayeron junto al resto del capítulo.

Una estrategia que salió mal

El diputado “Bertie” Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto, intentó justificar el proyecto desde una visión moral del gasto público: “Es un principio moral no gastar más de lo que se tiene”, dijo. Pero el apuro por votar “por títulos” y evitar el tratamiento artículo por artículo fue cuestionado incluso por sectores aliados, que exigían mayor transparencia.

El peronismo, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas —clave en la votación— unificaron criterios para rechazar el artículo 75. Incluso diputados del MID se ausentaron y radicales como Cipolini y Agüero se abstuvieron, dejando expuesto el frágil equilibrio del oficialismo.

Votos, errores y giros inesperados

A lo largo de la extensa jornada parlamentaria, el oficialismo logró aprobar además el proyecto de "Inocencia Fiscal", que actualiza los montos considerados como delito de evasión tributaria, elevando el piso de $1,5 millones a $100 millones. Obtuvo 130 votos positivos y 107 negativos.

Pero la sesión dejó momentos insólitos, como cuando el diputado Lisandro Almirón (LLA) leyó en el recinto el dictamen de obras públicas del peronismo, creyendo que era el suyo. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, lo corrigió en vivo: “Lo que leyó Almirón es nuestro dictamen”.

Designaciones sorpresivas en la AGN

En plena madrugada, el bloque oficialista avanzó también con la designación de tres representantes en la Auditoría General de la Nación (AGN): Mónica Almada (LLA), Juan Ignacio Forlón (peronismo) y Pamela Calletti (provincias). La maniobra provocó el abandono del recinto por parte del PRO, UCR y Provincias Unidas, en señal de protesta.

Cristian Ritondo (PRO) denunció la falta de respeto a los acuerdos parlamentarios: “La falta de códigos corre por cuenta de La Libertad Avanza”, lanzó.

El contenido del Presupuesto 2026

Entre las proyecciones del Presupuesto 2026, el Gobierno anticipa:

Crecimiento del PBI : 5,4%

Inflación anual : 10,1%

Dólar oficial a diciembre : $1.423 (menos que la cotización actual)

Superávit primario : 1,5% del PBI

Superávit financiero: 0,2%

Además, se eliminan metas mínimas de inversión en Educación, Ciencia y Defensa, y se prorroga hasta 2045 la exención de impuestos a energías renovables.

Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, las transferencias a provincias subirán 31% y las empresas públicas recibirán $4,4 billones.

Un revés con consecuencias

La caída del capítulo 11 deja fuera del Presupuesto la compensación a CABA, el refuerzo al Poder Judicial y el recorte a leyes clave, por lo que el oficialismo deberá evaluar si acepta el golpe político o si intenta una reformulación en el Senado.

Desde la oposición, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) afirmó que se trata de un presupuesto “ilusorio y ficticio”, mientras que Agustín Rossi (UP) sentenció: “Más ajuste, caída del consumo y destrucción industrial”.

La redefinición de alianzas quedó expuesta. El intento del Gobierno de concentrar reformas sensibles en un capítulo cerrado, lejos de blindarlo, terminó unificándole la oposición.