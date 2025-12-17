Dólares “cara chica”: el BCRA explicó que va a pasar con la recepción de billetes antiguos en bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prorrogó indefinidamente la reglamentación que habilita a las entidades financieras a recibir billetes de dólares en mal estado, con formato de “cara chica” o que presenten manchas u otros daños físicos. La medida facilita a los usuarios el depósito y recambio de estos billetes sin necesidad de gestionarlo con entidades del exterior.

A través de la Comunicación “A” 8352, publicada en noviembre, el organismo eliminó el plazo máximo del 31 de diciembre de 2025 que estaba vigente hasta el momento. “Esta Institución dispuso suprimir el límite temporal divulgado por la Comunicación A 8205”, señala el texto oficial.

Cómo funciona el sistema para cambiar dólares dañados

El mecanismo, activo desde agosto de 2023, permite a los bancos recibir billetes dañados o antiguos y enviarlos al BCRA, que luego los remite a Estados Unidos para su destrucción. A cambio, se importan billetes nuevos, sin costo adicional para las entidades participantes.

Esta solución reemplaza un sistema anterior que obligaba a los bancos locales a gestionar el recambio con entidades privadas extranjeras, lo que implicaba mayores costos y trámites complejos, especialmente para bancos públicos o provinciales.

Para quienes deseen utilizar este servicio, los pasos recomendados son los siguientes:

Consultar con su banco si forma parte del programa. En caso negativo, se puede recurrir al Banco Nación u otras entidades adheridas.

Depositar los billetes en la entidad, donde se verificará su autenticidad y estado.

Elegir entre dejar los fondos en una cuenta bancaria o retirarlos en billetes más nuevos, según disponibilidad y política del banco.

¿Qué tipo de billetes se aceptan?

Los billetes deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por la Reserva Federal de EE.UU.:

Más del 50% del billete debe estar presente .

La denominación y medidas de seguridad deben ser visibles.

Se aceptan billetes rasgados, sucios o flojos , pero no mutilados (aquellos con partes clave faltantes).

No deben incluirse clips ni gomas dentro de los fajos de billetes.

Los billetes deben presentarse enderezados y alineados.

Un beneficio para los usuarios y el sistema financiero

Con esta prórroga indefinida, el BCRA consolida un esquema que reduce costos y simplifica procesos para los bancos, al mismo tiempo que brinda más confianza a los ahorristas que poseen dólares físicos en mal estado.

Además, el programa busca alentar la canalización del dinero informal a través del sistema financiero, favoreciendo su trazabilidad y formalización. Si bien cada banco decide si participa, el BCRA recomienda consultar previamente con la entidad para evitar rechazos.

Esta medida forma parte de una política más amplia para fortalecer el acceso a servicios financieros y reducir trabas históricas en el manejo de divisas físicas en el país.