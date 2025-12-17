Universidades en alerta por el presupuesto 2026: “Es una provocación innecesaria”

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresaron su "profunda preocupación" por el dictamen aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que mantiene sin cambios el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y agrega un artículo que intenta derogar la Ley de Financiamiento Universitario.

Las entidades afirmaron que esta medida es una “provocación innecesaria” que podría empujar a la comunidad universitaria y científica del país a una crisis aún más profunda que la actual. Advirtieron además que en estas condiciones será imposible desarrollar con normalidad las actividades universitarias en 2026.

“Este dictamen no corresponde, es una provocación innecesaria y empuja a la comunidad universitaria y científica del país a una crisis aún más profunda que la actual”, señalaron en un documento conjunto.

El artículo incorporado en el dictamen pretende derogar por mayoría simple una ley que fue aprobada con mayoría agravada, y cuya aplicación todavía está pendiente de resolución judicial. Por eso, las organizaciones hicieron un llamado directo a las y los legisladores que “comprendieron nuestras preocupaciones y acompañaron la sanción de la ley”, para que mantengan su postura.

“Advertimos, con la gravedad del caso y el tiempo suficiente, que en estas condiciones es imposible que las universidades públicas podamos desarrollar con normalidad todas las actividades en el 2026”, subrayaron.

El comunicado fue difundido el 16 de diciembre y lleva la firma de las tres principales representaciones del sistema universitario: el Frente Sindical, que nuclea a los gremios docentes y no docentes; la FUA, que representa al estudiantado; y el CIN, organismo que agrupa a todos los rectores de las universidades nacionales del país.

Las organizaciones remarcaron que la Ley de Financiamiento Universitario es una norma clave para garantizar la sostenibilidad del sistema público de educación superior, y que cualquier intento de desfinanciamiento encubierto mediante el presupuesto constituye un ataque directo a la universidad pública, gratuita y de calidad.