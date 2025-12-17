SADOP cuestiona al Gobierno provincial por el pago fuera de término del aguinaldo

Por Santotomealdía



El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), seccional Santa Fe, cuestionó al Gobierno provincial por el pago fuera de término de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).



El gremio advirtió que la fecha dispuesta, el 23 de diciembre, incumple lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo, que establece como límite legal el 18 de diciembre.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, SADOP señaló: “Todxs sabemos la carga emocional que conlleva este pago, que tiene destinos directamente vinculados a las fiestas”, al tiempo que remarcó que el retraso perjudica directamente a los trabajadores y sus familias, afectando la posibilidad de planificar las celebraciones de fin de año.

Críticas a la gestión de Pullaro

En un tono crítico, el gremio sostuvo que “lxs docentes santafesinxs recordamos con nostalgia el pago oportuno en tiempos no tan lejanos que nos permitía disfrutar del encuentro familiar navideño”.

La conducción provincial del sindicato también apuntó directamente contra la actual administración: “Esta disposición del gobierno de Pullaro es una muestra más del desinterés, la insensibilidad y el desprecio hacia el sector docente”.

Exigencia de revisión

Finalmente, desde SADOP reclamaron una revisión urgente de la medida y exigieron que se cumpla con la normativa vigente. “Exigimos la revisión de esta medida y reclamamos a las entidades patronales el pago correspondiente en tiempo y forma”, concluye el comunicado.