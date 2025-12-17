Jueves con movilizaciones en Santa Fe, Rosario y otras ciudades contra la Reforma Laboral

Este jueves 18 de diciembre habrá actos, conferencias de prensa y movilizaciones en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe, en el marco de una jornada de protesta convocada por la CTA de los Trabajadores, en unidad con la CGT, la CTA Autónoma, UTEP y otras organizaciones sindicales y sociales.

La movilización es en rechazo a la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno nacional. Según expresaron desde la organización, la normativa representa “un intento de reducir las protecciones laborales actuales y amedrentar la acción sindical como forma legítima de defensa de los derechos”.

Actividades previstas en Santa Fe y otras ciudades

En la capital provincial, el cronograma incluye:

15:00 hs : Concentración en General López y San Jerónimo

15:45 hs: Acto central en la Plaza de la Legislatura

En el resto de la provincia, las acciones previstas son:

Rosario : Acto a las 18:00 en Plaza 25 de Mayo

Reconquista : Conferencia de prensa a las 9:00 en SADOP

Ceres : Plenario Intersindical y conferencia de prensa a las 9:00 en AMSAFE

El Trébol : Conferencia de prensa a las 10:00 en AMSAFE

Rafaela : Concentración a las 18:30 en Plaza 25 de Mayo

Villa Constitución : Conferencia de prensa a las 10:00 en AMSAFE

San Justo: Conferencia de prensa a las 10:00 en AMSAFE

Las actividades están organizadas por centrales sindicales, intersindicales locales, multisectoriales y movimientos sociales, que confluyen en un mismo mensaje: el rechazo a un modelo de flexibilización que afecta derechos laborales básicos.

Un pronunciamiento en defensa del trabajo

Desde la CTA de los Trabajadores expresaron que “este tipo de reformas ya se intentaron a nivel nacional e internacional y nunca generaron crecimiento del empleo, sino mayor desigualdad”. Afirmaron también que el cambio en las modalidades de trabajo debe atender nuevas demandas sin retroceder en derechos adquiridos.

“Queremos construir una nueva sociedad del trabajo, pero sin resignar los objetivos de estabilidad, salarios dignos y formalización”, señalaron.

Asimismo, denunciaron que la reforma no se basa en un verdadero plan de generación de empleo, y advirtieron: “El trabajo se crea con industria y desarrollo nacional, no con precarización laboral y endeudamiento externo”.