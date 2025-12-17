Dos muertos tras un choque e incendio entre camiones en la Ruta 34, a la altura de Arrufó

Una tragedia vial sacudió la localidad de Arrufó este miércoles por la tarde, cuando dos camiones colisionaron violentamente en el cruce de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39, en el departamento San Cristóbal. Como consecuencia del choque y posterior incendio, dos personas murieron y una tercera resultó gravemente herida.

El siniestro se produjo minutos antes de las 15, a la altura del kilómetro 343 de la Ruta 34, y fue reportado por automovilistas que dieron aviso a un control de Gendarmería Nacional. Ante la magnitud del hecho, se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó a la Policía de Santa Fe, la Guardia Provincial, agentes de la Unidad Regional XIII y varias dotaciones de Bomberos Voluntarios.

El impacto y las víctimas

Según información oficial, el camión que circulaba por Ruta 34 en dirección sur, procedente de Jujuy y con destino a Buenos Aires, fue embestido por otro camión con patente paraguaya que avanzaba por Ruta 39. La violencia del impacto provocó que ambas unidades se incendiaran de inmediato, agravando las consecuencias del siniestro.

Las dos víctimas fatales se trasladaban en el camión que circulaba por Ruta 34. Aún no fueron identificadas formalmente, debido al estado de los cuerpos tras el fuego. En tanto, el conductor del otro vehículo, que presentaba heridas graves, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial en Arrufó, donde permanece en estado crítico y con pronóstico reservado.

Investigación y tareas periciales

A raíz de la complejidad del caso, el Ministerio Público de la Acusación dispuso que los fiscales de Flagrancia de San Cristóbal se hicieran cargo de la investigación. Se activó el protocolo de identificación para víctimas de incendios, y se solicitaron peritajes criminalísticos integrales para determinar las causas del choque.

Asimismo, se requirió un informe médico detallado sobre la evolución del herido, y se realizó un reporte del operativo de tránsito, que debió mantenerse restringido durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos y la remoción de los vehículos calcinados.

Las actuaciones quedaron a cargo de las jefaturas de la Región II de Gendarmería Nacional y de la policía departamental, que ya elevaron el sumario preventivo a las autoridades judiciales correspondientes.