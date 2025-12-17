Milei publicó un meme ofensivo contra Brasil y desató una fuerte reacción diplomática

Un nuevo episodio de tensión diplomática se desató entre Argentina y Brasil, luego de que el presidente Javier Milei compartiera en sus redes sociales un meme de contenido despectivo, en el que se comparaba a Brasil con una favela y a la Argentina como un país futurista y tecnológicamente avanzado.

La publicación fue difundida a través de una historia en la cuenta oficial de Instagram del mandatario argentino y, aunque fue eliminada horas después, generó repercusión inmediata en medios y redes sociales de la región.

El contenido del meme

El meme en cuestión circulaba previamente en espacios vinculados al oficialismo, y surgió como parte de un mapa simbólico que representaba la situación política de América Latina tras la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile.

La imagen retrataba a los países gobernados por fuerzas de izquierda con una estética asociada a la pobreza, el desorden urbano y el atraso, mientras que aquellos con gobiernos de derecha eran representados como sociedades modernas, limpias y desarrolladas. Al replicar el contenido desde su cuenta oficial, Milei le dio un carácter institucional al mensaje, que fue interpretado como una burla directa a la gestión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Respuesta del gobierno brasileño

La reacción más contundente provino del gobierno de Brasil. Guilherme Boulos, jefe de la Secretaría General de la Presidencia, cuestionó duramente el accionar del presidente argentino a través de un mensaje publicado en la red social X (ex Twitter).

“Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio”, escribió Boulos, quien además calificó la publicación como “vergonzosa” y como un reflejo de “una lógica ideológica cargada de odio y desprecio por los pueblos hermanos”.

Milei postou imagem da América do Sul mostrando o Brasil como favela e outros países como desenvolvidos sendo que o PIB do Brasil é semelhante a soma de quase todos os PIBs dos países da América do Sul juntos. pic.twitter.com/GWeSNh2NbV — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) December 15, 2025

Un contexto regional tenso

El episodio se produce en un momento particularmente delicado para las relaciones bilaterales. En los próximos días está prevista una cumbre del Mercosur en Foz do Iguaçú, donde ambos países deberán compartir espacio diplomático en medio de diferencias políticas ya evidentes.

La relación entre Milei y Lula ha estado marcada por la distancia ideológica desde el inicio del mandato del presidente argentino. Aunque en el plano comercial y económico persiste cierta cooperación pragmática, el vínculo político se ha vuelto cada vez más áspero.

Este nuevo cruce vuelve a poner en foco los desafíos que enfrenta el bloque regional para sostener la integración frente a los cambios de signo político y las tensiones personales entre sus líderes.