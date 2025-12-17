PSG venció a Flamengo por penales y se consagró campeón de la Copa Intercontinental

París Saint-Germain se quedó con la Copa Intercontinental 2025 tras vencer por penales a Flamengo, en un partido disputado en Qatar, que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. La definición desde los doce pasos favoreció al conjunto francés por 2-1, con una actuación determinante del arquero Matvey Safonov, quien atajando cuatro penales se convirtió en el héroe de la jornada.

El encuentro comenzó favorable para el equipo europeo, que abrió el marcador a los 38 minutos gracias a Khvicha Kvaratskhelia, tras un error del arquero argentino Agustín Rossi. El georgiano aprovechó un balón suelto en el área y definió con el arco vacío para poner el 1-0.

El empate de Flamengo llegó en el segundo tiempo: a los 62 minutos, Jorginho igualó el marcador desde el punto penal, con una ejecución precisa e inatajable.

A pesar de las oportunidades en ambos lados, el resultado no volvió a modificarse ni en el tiempo reglamentario ni en la prórroga, llevando la definición al punto penal.

La definición por penales

En la tanda, Nicolás de la Cruz abrió la serie para Flamengo con un remate efectivo. Luego Vitinha igualó para PSG con un disparo cruzado bien colocado. El remate de Saúl fue contenido por Safonov, y Dembelé falló su ejecución para los parisinos, enviándola por encima del travesaño.

El arquero ruso se lució al detener el disparo de Pedro, aunque la ejecución generó polémica por un claro adelantamiento que no fue sancionado para repetir la jugada. Nuno Mendes convirtió el 2-1 para PSG, y Leo Pereira falló ante Safonov, que volvió a atajar.

PSG tuvo la posibilidad de definir con Barcolá, pero Rossi detuvo su remate y mantuvo a Flamengo con vida. Sin embargo, el penal decisivo fue para Ronald Araujo, que también fue contenido por Safonov, sellando el título para el conjunto francés.

PSG suma un nuevo trofeo internacional

Con este resultado, PSG se consagra campeón de la Copa Intercontinental, torneo que enfrenta a los campeones de la UEFA y la CONMEBOL, y añade una nueva estrella a su palmarés internacional.