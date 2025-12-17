Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar al Gobierno: “La economía está en caída libre”

Cristina Fernández de Kirchner volvió a cargar con dureza contra la política económica del presidente Javier Milei, esta vez a través de una extensa publicación en sus redes sociales. En el mensaje, la expresidenta cuestionó la falta de un rumbo monetario consistente y criticó al Gobierno por la sucesión de esquemas cambiarios que, según su análisis, evidencian improvisación.

“La economía está en caída libre porque el consumo no repunta”, escribió Cristina, en un tono irónico que incluyó frases como “no le encuentran el agujero al mate” y comparaciones humorísticas sobre el sistema de bandas cambiarias: “En cuanto al '¡Flota! ¡Flota!'... el único que conozco es el que usan los chicos para jugar en la pileta”.

Críticas al Banco Central y al equipo económico

En el centro de sus cuestionamientos, la exmandataria apuntó al Banco Central y a su presidente, Santiago Bausili, a quien vinculó con el ministro de Economía, Luis Caputo. Señaló que las promesas de recuperación económica no se ven reflejadas en la realidad y que el equipo económico respalda sus decisiones con consignas grandilocuentes “que no se cumplen”.

Según Fernández de Kirchner, la política cambiaria ha cambiado varias veces desde que Milei asumió la presidencia. Recordó que en 2023 se propuso la dolarización, luego una competencia de monedas en 2024, más tarde un sistema de bandas de flotación con crawling peg en 2025, y finalmente, la semana pasada, el Banco Central anunció un esquema de “dólar indexado” para 2026.

“Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país”, expresó, al enumerar las causas de la salida de divisas: aumento de importaciones, turismo emisivo, compras por plataformas digitales, pagos de deuda externa y, por primera vez desde 2003, una Inversión Extranjera Directa negativa.

Cuestionamientos al nuevo esquema cambiario

El mensaje de Cristina se publicó 48 horas después del anuncio del Banco Central sobre el nuevo régimen cambiario. A partir de enero, las bandas de flotación se ajustarán por inflación, lo que implica que en el comienzo de 2026 el techo cambiario se moverá del actual $1.518 a $1.556, tomando como referencia el índice de precios de noviembre (2,5%).

Para la expresidenta, este esquema representa una nueva improvisación dentro de una política económica que no logra estabilizar variables clave ni impulsar el consumo interno. “Desde que asumieron, no dejaron de ensayar fórmulas que no funcionan”, sentenció.