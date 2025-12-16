Escándalo en Brasil: filmaron a un juez federal cuando se robaba botellas de champagne de un supermercado

Un escándalo judicial sacude a Brasil tras la difusión de imágenes en las que se ve al juez federal Eduardo Appio robando botellas de champagne en un supermercado de la ciudad de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina. Appio, quien tuvo participación en la célebre causa Lava Jato, fue filmado al menos en tres oportunidades cometiendo el mismo delito.

El hecho más reciente quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, que muestran al juez —vestido con bermuda y remera azul— tomando una botella de champagne francés valuada en 70 dólares, ocultándola en una bolsa y saliendo sin pagar. Fue interceptado en el estacionamiento por dos guardias de seguridad, que lo obligaron a regresar al local. En una sala del supermercado, uno de los empleados extrajo la botella de la bolsa mientras el magistrado mostraba una credencial. El caso fue reportado a la Policía de Santa Catarina.

Las investigaciones posteriores revelaron que no se trató de un hecho aislado. Otras cámaras captaron dos robos previos, ocurridos el 20 de septiembre y el 4 de octubre, con un modus operandi similar: tomar una botella, ocultarla entre bolsas o pertenencias, y retirarse sin abonar.

La identificación del juez fue posible gracias al registro de la patente del vehículo con el que abandonó el lugar. El Jeep Compass Longitude D estaba a nombre de Appio. El informe policial lo describió como “un hombre de unos 72 años, con anteojos y 1,76 metros de altura”.

La defensa del juez y un cruce con Sergio Moro

En medio del escándalo, Eduardo Appio publicó un comunicado en el que calificó los hechos como una “fake news” y denunció una supuesta persecución política. Apuntó directamente contra el senador Sergio Moro, exjuez de la Lava Jato, a quien acusó de difamarlo.

"Soy testigo en el STF en investigaciones contra el senador Moro por un desvío de 5 mil millones de reales. Desde que denuncié esa maniobra en 2023, sufro persecuciones y ofensas personales gratuitas por parte del senador", afirmó Appio.

Por su parte, Sergio Moro respondió también a través de un comunicado: “El juez Appio vive en un mundo de fantasía. No tengo la culpa de que haya decidido robar champagne en el supermercado tres veces”.

El caso pasó a la Justicia Federal

Dado que se trata de un juez en funciones, la Policía Civil derivó el caso al Tribunal Regional Federal (TRF), que es el organismo competente para investigar a magistrados de primera instancia.

Este nuevo episodio profundiza la crisis en torno a la Justicia Federal de Curitiba, donde Appio ya había sido apartado previamente de causas vinculadas al Lava Jato.