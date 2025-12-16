El Municipio realizó una nueva jornada del Programa contra la Malnutrición Infantil en barrio El Chaparral

Niños del barrio El Chaparral participaron este martes de una jornada de controles nutricionales y socioambientales, en el marco del Programa Municipal contra la Malnutrición Infantil, una iniciativa que busca detectar y prevenir casos de malnutrición en la infancia.

La actividad se desarrolló en el Centro San Gabriel, donde equipos interdisciplinarios realizaron evaluaciones integrales a niñas y niños de entre 2 y 12 años. Además del seguimiento nutricional, se relevaron aspectos del entorno familiar y social de cada caso, como parte de un abordaje que apunta a entender la salud infantil desde una mirada integral.

Durante la jornada estuvieron presentes Soledad Santa Cruz, directora de Bienestar Comunitario, y Oscar Buniva, director de Salud, quienes acompañaron el trabajo técnico y mantuvieron contacto con las familias del barrio.

El operativo forma parte de un programa sostenido que, según explicaron desde el Municipio, busca promover hábitos saludables, prevenir situaciones de riesgo nutricional y brindar herramientas a las familias para el cuidado de la salud infantil.

La propuesta se llevó a cabo con una importante participación de la comunidad, que se acercó desde las primeras horas de la mañana al centro ubicado en Santa Fe 2640. Los controles fueron gratuitos y contaron con la intervención de personal médico, trabajadores sociales y nutricionistas.