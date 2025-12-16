Miércoles 17 de diciembre de 2025

El Municipio realizó una nueva jornada del Programa contra la Malnutrición Infantil en barrio El Chaparral

La actividad tuvo lugar en el Centro San Gabriel y estuvo destinada a niños de la comunidad. Participaron funcionarios municipales y equipos interdisciplinarios.

Evaluaron a niños en El Chaparral en una jornada del Programa contra la Malnutrición. (Foto: MST)
Niños del barrio El Chaparral participaron este martes de una jornada de controles nutricionales y socioambientales, en el marco del Programa Municipal contra la Malnutrición Infantil, una iniciativa que busca detectar y prevenir casos de malnutrición en la infancia.

La actividad se desarrolló en el Centro San Gabriel, donde equipos interdisciplinarios realizaron evaluaciones integrales a niñas y niños de entre 2 y 12 años. Además del seguimiento nutricional, se relevaron aspectos del entorno familiar y social de cada caso, como parte de un abordaje que apunta a entender la salud infantil desde una mirada integral.

Durante la jornada estuvieron presentes Soledad Santa Cruz, directora de Bienestar Comunitario, y Oscar Buniva, director de Salud, quienes acompañaron el trabajo técnico y mantuvieron contacto con las familias del barrio.

El operativo forma parte de un programa sostenido que, según explicaron desde el Municipio, busca promover hábitos saludables, prevenir situaciones de riesgo nutricional y brindar herramientas a las familias para el cuidado de la salud infantil.

La propuesta se llevó a cabo con una importante participación de la comunidad, que se acercó desde las primeras horas de la mañana al centro ubicado en Santa Fe 2640. Los controles fueron gratuitos y contaron con la intervención de personal médico, trabajadores sociales y nutricionistas.

