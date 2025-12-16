Estados Unidos atacó tres embarcaciones en el Océano Pacífico: al menos ocho muertos

Al menos ocho personas murieron durante un operativo militar realizado por el Ejército de los Estados Unidos en el Océano Pacífico, según informó el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses a través de un comunicado oficial. El ataque estuvo dirigido contra tres embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Según la información difundida en la cuenta oficial del Comando Sur en la red social X, la inteligencia militar confirmó que los navíos navegaban por rutas frecuentemente utilizadas para el tráfico de drogas en el Pacífico Oriental. "Se dedicaban al narcotráfico", señalaron desde la institución.

El saldo fue de ocho hombres muertos: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera. Las operaciones se inscriben en el marco de una campaña militar estadounidense para combatir el narcotráfico en la región caribeña, y específicamente dentro del operativo denominado “Lanza del Sur”, liderado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Desde el inicio de esta ofensiva, que comenzó en septiembre, se reportaron 95 muertos y 26 embarcaciones destruidas, con un impacto significativo en la región venezolana.

En paralelo, la situación ha generado tensiones diplomáticas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de llevar adelante una campaña destinada a desestabilizar su gobierno y apropiarse de las reservas de petróleo. Además, expresó su rechazo a la autorización que recibió EE.UU. por parte de Trinidad y Tobago para utilizar sus aeropuertos con fines logísticos, lo que Caracas considera una amenaza directa.

En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump reafirmó la decisión de su gobierno de continuar con los operativos: “No permitiremos que organizaciones criminales usen el mar para infiltrar drogas en nuestro país. Hemos salvado miles de vidas al cortar estas rutas”, declaró recientemente.