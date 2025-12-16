The Best 2025: Dembelé fue elegido como el mejor jugador del mundo

Los premios The Best ya tienen a sus nuevos ganadores. La gala de la décima edición se celebró este martes en Doha, Qatar, con la conducción del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la presencia de grandes figuras actuales y leyendas del fútbol mundial.

El galardón al mejor jugador del planeta fue para Ousmane Dembelé, del París Saint-Germain y la Selección de Francia, que tuvo un año brillante con la triple corona obtenida por el conjunto parisino. El delantero francés también había ganado el Balón de Oro, y su consagración en los The Best ratificó su dominio.

En el rubro entrenadores, Luis Enrique, director técnico del PSG, fue elegido como el mejor DT del año, también por su desempeño con el club francés, que arrasó en las principales competiciones.

En cuanto al fútbol femenino, la ganadora fue nuevamente Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona y de la Selección de España. Aunque actualmente se encuentra lesionada y no pudo asistir a la gala, recibió el premio por tercer año consecutivo, reflejo de su enorme vigencia.

El premio al mejor arquero fue anunciado previamente y quedó en manos de Gianluigi Donnarumma, quien comenzó el año en PSG y luego pasó al Manchester City. El italiano se impuso sobre otros candidatos, entre ellos el argentino Emiliano "Dibu" Martínez, que había sido el ganador en la edición anterior.

Un argentino entre los premiados

El único argentino que recibió un reconocimiento en la gala fue Santiago Montiel, de Independiente, quien obtuvo el Premio Puskás al mejor gol del año. Se trata de la chilena que le marcó a Independiente Rivadavia en mayo, por el Torneo Apertura.

En el Once Ideal de la FIFA, no hubo presencia argentina, aunque estuvieron nominados Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez en sus respectivas posiciones.