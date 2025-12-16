Presupuesto 2026: el Gobierno incorporó artículos para derogar el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad

Con 28 firmas sobre 49, el oficialismo consiguió este martes el dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2026. La iniciativa quedó lista para ser debatida este miércoles a las 14 horas, en una sesión clave en la Cámara de Diputados.

La principal controversia se generó por la incorporación de artículos que derogan dos leyes aprobadas por amplias mayorías en el Congreso durante 2024: la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria Nacional y la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Ambas habían sido sancionadas por el Congreso y promulgadas tras el rechazo a los vetos presidenciales.

El artículo 75 del nuevo dictamen establece expresamente la derogación de estas leyes. También se eliminan los fondos destinados al Hospital Garrahan, lo que generó un rechazo inmediato por parte de los bloques opositores y organizaciones vinculadas a la educación y la discapacidad.

Denuncias de inconstitucionalidad

Desde Unión por la Patria, el diputado Eduardo Valdés calificó la maniobra como “manifiestamente inconstitucional”, señalando que se intenta modificar normas de fondo mediante una ley presupuestaria, lo cual está expresamente prohibido por la Ley 24.156 de Administración Financiera. “El presupuesto no puede ser usado como herramienta para derogar leyes vigentes aprobadas por el Congreso. Esto vulnera derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales”, advirtió.

En la misma línea, Nicolás Massot, del interbloque Unidos, cuestionó duramente al oficialismo: “Hay fondos para ampliar la SIDE, pero no para las universidades ni para los prestadores de discapacidad. ¿Alguien tiene la audacia de explicar qué estamos votando?”, expresó.

Una reforma encubierta

El peronismo presentó un dictamen de minoría con 18 firmas y anunció que buscará “restaurar las leyes que el Gobierno pretende eliminar sin fundamentos ni discusión”. Además, advirtieron que estas modificaciones no fueron debatidas en ninguna instancia previa del tratamiento legislativo y que se agregaron a último momento, en lo que consideraron un intento de reforma encubierta del marco legal vigente.

Por su parte, Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, manifestó: “Fue el Gobierno el que decidió no tener presupuesto en 2024 y 2025. Ahora pretende imponer uno que va contra derechos básicos y con un nivel de discrecionalidad inaceptable”.

El dictamen de mayoría fue acompañado por La Libertad Avanza, PRO, UCR, MID, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Elijo Catamarca, con seis disidencias internas. El oficialismo apuesta a conseguir la media sanción esta semana, con el apoyo de gobernadores aliados, luego de negociaciones que incluyeron el envío de fondos a provincias a través de ATN.

Así, el Gobierno de Javier Milei se encamina a aprobar su primer presupuesto propio, en medio de fuertes cuestionamientos por el intento de desfinanciar la universidad pública y los servicios para personas con discapacidad.