Fuerte reclamo de AMSAFE al gobierno provincial: “Hay que dejar de mentir, la plata no alcanza”

Por Santotomealdía



Este martes, AMSAFE realizó una conferencia de prensa frente a la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia, en la ciudad de Santa Fe. El encuentro fue encabezado por el secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, quien expuso con dureza la situación que atraviesan los docentes y exigió la reactivación del ámbito paritario.

“Hoy se conoció el dato oficial de inflación acumulada: 29,7%. Los aumentos otorgados a los docentes activos fueron del 24,25%, y en el caso de los jubilados, apenas del 15%. Hay que dejar de mentir. La plata no alcanza”, sostuvo Alonso.

Desde AMSAFE remarcaron que esta diferencia evidencia una pérdida concreta del poder adquisitivo. “El gobierno hace balances con una planilla de Excel. Nosotros los hacemos en las salas de maestros, donde cada vez se habla más de buscar un segundo trabajo para llegar a fin de mes”, agregó.

Críticas a la política salarial y la reforma previsional

El gremio cuestionó también la política salarial implementada por el Ejecutivo y calificó al plus por asistencia perfecta como “una extorsión”.

“¿Es positivo que una docente con 39 grados de fiebre esté obligada a dar clases? El presentismo no tiene nada que ver con la calidad educativa. Es una medida extorsiva, porque si tuviéramos buenos sueldos, no habría necesidad de aplicarla”, señaló el dirigente.

En cuanto a la reforma previsional, Alonso expresó: “Los jubilados tienen que seguir aportando y cobran aumentos con 60 días de retraso. El haber es bajo y muchos docentes postergan su jubilación porque los adicionales que cobran no se trasladan. Eso también es ajuste”.

“El gobierno no escucha”

Consultado por las declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro, quien aseguró que la provincia “le empató a la inflación”, Alonso fue tajante: “Eso es falso. Y lo prueban los datos oficiales”.

Además, negó que haya una falta de predisposición al diálogo por parte del gremio: “Estamos acá porque el Ministerio de Trabajo debe garantizar el funcionamiento de la paritaria. Si no hay convocatoria, si los acuerdos se rompen, si se cierra por decreto, ¿de qué diálogo estamos hablando?”.

“El gobierno tomó una decisión: no escuchar a los docentes. No escuchar ni al gremio ni a los trabajadores en las escuelas”, remarcó.

Lo que viene

De cara al 2026, AMSAFE anticipó que insistirá con el reclamo de recuperación del salario perdido durante este año. “Recuperación salarial no es que te den un 1% por encima del mes anterior. Recuperar es volver a tener el poder adquisitivo que perdimos. Desde que asumió este gobierno, retrocedimos más de 30 puntos”, advirtió Alonso.

Y cerró: “Queremos discutir en serio. Estamos dispuestos al diálogo. Pero el gobierno tiene que respetar la negociación colectiva y empezar a resolver los problemas reales del sistema educativo”.