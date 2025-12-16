Academia AC cerró el año como el tercer mejor club en inferiores de la Liga Santafesina

Por Santotomealdía

Academia AC, equipo de nuestra ciudad que participa en la Liga Santafesina de Fútbol, cerró la temporada 2025 con logros importantes, tanto en inferiores como en Primera División.

El club se ubicó en el tercer puesto de la tabla general de divisiones formativas, detrás de Unión y Colón, superando a instituciones con potencial, como Colón de San Justo, Sanjustino, La Salle, El Quillá o el propio Independiente de Santo Tomé.

En diálogo con Nova al Día, por radio Nova 97.5, el director general de Academia, Andrés Cabrera, destacó el trabajo realizado durante el año en las categorías inferiores y explicó la importancia de generar oportunidades para los jóvenes de la ciudad. “Desde que empecé mi carrera, siempre me preguntaba por qué no salían más jugadores de Santo Tomé. Creo que tenemos un gran potencial que debe seguir creciendo. Si otros clubes tienen su metodología, nosotros también debemos apostar a que los chicos de aquí tengan las mismas oportunidades”.

Cabrera subrayó que el trabajo formativo en Academia está orientado a potenciar a los jóvenes del lugar, resaltando que, aunque la competencia con otros clubes regionales sea fuerte, la calidad de los jugadores locales es fundamental. “Nos sentimos muy orgullosos de chicos como Mauri Martínez, Patita Mazoni y Martín Ligori. Son ejemplos de que, si trabajamos bien, podemos generar más jugadores que trasciendan, no solo en nuestra ciudad, sino en otros clubes importantes”, aclaró.

Sobre la política del club, Cabrera remarcó que el principal objetivo es “formar jugadores para competir”. A principio de cada año, se establece una comunicación clara con los padres, quienes saben que los jugadores deben ganarse su lugar en la semana: “No rotamos por rotar. Si un chico rinde, juega, y si no lo hace, se queda fuera. Lo importante es que los chicos sepan que el trabajo en la semana es lo que define su lugar en el campo”.

Respecto a cómo se organiza el trabajo con las distintas categorías, Cabrera explicó que en las categorías infantiles se prioriza que los chicos disfruten del fútbol y aprendan lo básico, mientras que en las categorías más grandes, la competencia se vuelve más seria: “Cuando los chicos pasan a categorías puntuables, ya tienen que entender que si pierden, sí pasa algo. Es el momento de asumir que están en otra etapa, donde la competencia es más exigente y la preparación debe ser más seria”.

Tabla de posiciones acumulada en divisiones inferiores de la LSF.

Consolidación en Primera División

Después de lograr el ascenso en 2024, uno de los objetivos más importantes para Academia era mantenerse en la máxima categoría de la Liga Santafesina, algo que lograron con esfuerzo. “Mantenerse en Primera es otro campeonato. Lo logramos y estamos conformes”, valoró Cabrera.

En ese marco, el club ya piensa en el año que viene con la intención de dar un paso más: “La idea es consolidarnos. Queremos un año estable, de mitad de tabla para arriba”.

Finalmente, Cabrera se refirió a la participación del club en la Copa Ciudad de Santo Tomé, organizada por el Municipio. “Es una propuesta positiva, que permite seguir entrenando y ver jugadores nuevos. Ojalá más clubes se sumen”, expresó, en referencia al certamen que se disputa en este cierre de temporada con equipos locales.