Caputo rechazó críticas los cambios en las bandas y aseguró que el 2026 será “espectacular”

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este martes la ampliación de las bandas cambiarias y afirmó que la medida se tomó en el momento adecuado. “Ahora podemos hacerlo justamente porque no lo forzamos antes”, remarcó en una entrevista con un programa de streaming replicado por la Agencia Noticias Argentinas.

Caputo explicó que, tras las elecciones, disminuyó la incertidumbre política, lo que permitió al Gobierno avanzar con esta decisión. “Este gobierno sufrió, producto de la incertidumbre, un colapso en la demanda de dinero, que en la Argentina termina en el refugio del dólar”, dijo.

En ese sentido, argumentó que la capacidad de acumulación de reservas estaba limitada, ya que por cada dólar que compraba el Estado, solo podía acumular 25 centavos, mientras que el resto se destinaba al pago de deuda. “El problema era acumular reservas”, subrayó.

Ahora, con un escenario más favorable, aseguró que el Banco Central podrá comprar reservas, en tanto el Tesoro tiene refinanciamiento desde enero, y el riesgo país cayó significativamente.

Caputo defendió también la política monetaria y aseguró que, si se mantiene un esquema contractivo, “el proceso de desinflación va a continuar”. Según el ministro, el objetivo es lograr una convergencia con la inflación internacional.

En relación al presupuesto nacional, sostuvo que el debate legislativo está “muy encaminado” y que “no hay problema para que pase”, remarcando además que observa predisposición de los gobernadores para acompañar las medidas.

En cuanto al impacto del programa económico, sostuvo que ya se superó la parte más difícil: “Padecimos un colapso en la demanda de dinero y una dolarización sin precedentes, y el programa resistió”.

El ministro también adelantó que en 2026 la economía crecerá entre un 4 y un 8% y planteó que el objetivo es ampliar la base de recaudación para poder reducir impuestos al sector privado: “Si recaudamos más, le vamos a bajar impuestos”, señaló.

Consultado por la falta de mejoras para los jubilados, respondió: “Nos encantaría poder pagarle el doble a todo el mundo, pero hay que tener los recursos”.

Como resumen de su visión para el futuro cercano, Caputo expresó una fuerte expectativa positiva:

“Soy recontra optimista. Veo un 2026 espectacular. Está todo alineado para que veamos un año como no teníamos desde hace décadas”.